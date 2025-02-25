Aydın'da ürküten manzara! Sahile gidenler fark etti

Aydın'ın önemli balıkçılık merkezilerinden biri olan Söke Eskidoğanbey Köyü yakınlarında bulunan Karina'da deniz suyu yaklaşık 30 metre çekilince bazı balıkçı tekneleri karaya oturdu. Deniz suyunun çekilmesi ile birlikte sahilde ilginç görüntüler oluşurken, çekilmenin Karina Bölgesi'nde yaşanan gel-git olaylarından kaynaklandığı belirtildi.Her yıl kış mevsiminde benzer durumun yaşandığını ancak bu yıl denizde çekilme olayının daha fazla ve daha uzun süreli yaşandığını belirten Nihat Kaya, 'Dışarıdan gelen ve deniz suyu çekilmesine ilk defa şahit olanlar durumdan endişe duyuyor. Biz bu bölgede çocukluğumuzdan beri balıkçılık yaparız. Bizler bu duruma alıştık. Bazıları komşumuz Yunanistan merkezli depremlerden kaynaklandığını sanıp endişe ediyor ama bizim için anormal bir durum yok' diye konuştu.