Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hasan Çelebi için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hat sanatçısı Hasan Çelebi'nin vefat haberinin ardından bir taziye mesajı paylaştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hat sanatçısı Hasan Çelebi için taziye mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Hat sanatının büyük ustalarından, ömrünü Kur'an-ı Kerim'i gönüllere nakşetmeye adayan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Hasan Çelebi Beyefendi'nin vefatından büyük üzüntü duydum. Hattatların reisi merhum Hasan Çelebi’ye Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine, yakınlarına ve talebelerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.