Başkan Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar: Avrupa'nın Türkiye'ye ihtiyacı var

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Kabine Toplantısı sona erdi. Başkan Erdoğan, kritik toplantının ardından açıklamalarda bulundu.Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:'Ekonomiden dış politikaya, sanayiden, güvenliğe kadar birçok konunun ele alındığı Kabine Toplantımızı tamamladık. Güçlü Türkiye inşamızı sabırla sürdürüyoruz.Aşırı sağ hareketler bugün Avrupa'da siyasetin belirleyici aktörleri haline gelmiştir. Avrupa merkez siyasetinin zamanın ruhunu doğru okuyamaması da bunun başlıca sebeplerindendir. Liberal demokrasi ciddi bir krize girmiştir. Bir dönem tüm sorunların ilacı olarak gösterilen Liberal demokrasi, artık eski gücünü ve etkisini yitirmiştir.'BATI GAZZE SINAVINDA SINIFTA KALMIŞTIR'Topluma rota çizmekte, insanlara umut ve güven vermekte yetersiz kalmaktadır. Hayat gibi siyaset de boşluk kabul etmez. Batı'da yaşanan durum bugün budur.Bir de buna Batı'nın 471 gün süren Gazze'deki soykırım karşısında takındığı ikircikli tavrı eklemek gerekiyor. Batılı kuruluşlar ve liderler Gazze'deki insanlık sınavında sınıfta kalmışlardır.'AB'Yİ ÇIKMAZDAN SADECE TÜRKİYE KURTARIR'Hızla yaşlanan Avrupa'ya can suyu verecek olan Türkiye'dir. Türkiye'nin tam üyeliğidir. AB bu gerçekle ne kadar erken yüzleşirse kendileri için o kadar iyi olacaktır. Üyelik sürecimizi ilerletmek arzusundayız. AB'yi çıkmazdan sadece Türkiye kurtarır. Birliğe yön veren ülkelerin yanlıştan vazgeçmesi gerekiyor. Türkiye olarak 360 derecelik bakış açısıyla pergelin bir ayağını Ankara'ya sabitleyip diğeriyle tüm dünyaya kucak açmayı sürdüreceğiz. Avrupa'nın Türkiye'ye ihtiyacı var.MUHALEFETE TEPKİBizde iflah olmayan yıkıcı bir muhalefet zihniyeti var. TOGG'un 52 binden fazlası şu an yollarda. İnşallah yaz aylarında Sedan modeli de piyasaya sürülecek.Bugünkü toplantıda 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'ni ele aldık. 7 milyar dolar bütçeye sahip projeleri değerlendirdik. Sanayi ve Teknoloji alanında doğru yoldayız. Burada da hedeflerimize ulaşacağız.'İLK GÜNDEN BERİ BARIŞIN TESİSİ İÇİN ÇABA GÖSTERDİK'Partimizin 12 Ekim'de başlayan Kongre maratonunu tamamladık. Bundan sonra yabancı kabul ve yurt dışı temaslara daha fazla ağırlık vereceğiz. Bugün de Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'u kabul ettik. Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik diplomatik çabaların yoğunlaştırıldığı dönemde bu ziyaretleri olumlu buluyoruz.İlk günden beri barışın tesisi için çaba gösterdik. İki ülkeyle de dengeli ilişkiler geliştirdik. Ukrayna yeni sürece dahil edilmeli. Sürecin kalıcı barışla sonuçlanması için her türlü desteği vermeye hazırız.Fırsatçılara nefes aldırmayacağız. Ramazan-ı Şerif'in ülkemize, milletimize ve İslam alemine hayırlar getirmesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum.'