Alparslan Bayraktar duyurdu! Türkiye'ye Türkmen Gazı müjdesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkmen gazının 1 Mart'tan itibaren Türkiye'ye geleceğini açıklamıştı.Bakan Alparslan Bayraktar, dün AK Parti'nin 8. Olağan Kongresi'nde yaptığı açıklamada, 1 Mart itibarıyla Türkmen gazının Türkiye'ye akışının başlatılacağını ifade etti.Türkmenistan'dan Türkiye'ye doğalgaz akışının başlamasının büyük bir hedef olduğunu vurgulayan Bayraktar, 'Türkmenistan dünyanın en büyük doğalgaz rezervlerine sahip ülkelerden biri. Bu kaynaklar daha önce Batı'ya gitmezken, şimdi Türkiye'ye yönlendirilmesi, 30 yıllık rüyamızın gerçeğe dönüşmesidir. Gazın 30 yıl aradan sonra Türkiye'ye geliyor olması tarihi önemi haiz.' dedi.Ayrıca, Türkmenistan'dan Türkiye'ye doğalgaz akışının başlamasının büyük bir hedef olduğunu vurgulayan Bayraktar, 'Türkmenistan dünyanın en büyük doğalgaz rezervlerine sahip ülkelerden biri. Bu kaynaklar daha önce Batı'ya gitmezken, şimdi Türkiye'ye yönlendirilmesi, 30 yıllık rüyamızın gerçeğe dönüşmesidir.' ifadelerini kullandı.Fatih sondaj gemisinin yeni lokasyonundaki çalışmalarının sürdüğünü belirten Bakan Bayraktar, Mart ayı içinde sonuç almayı beklediklerini vurguladı.Bakan Alparslan Bayraktar, 1 Mart'ta Ramazan ile beraber Türkmenistan'dan ilk gazın Türkiye'ye tedarik edileceğini, toplamda bu yıl 1,3 milyar metreküp gaz geleceğini açıkladı.Bayraktar ilk tedarikin 1 Mart'ta yapılacağını belirterek, 'Bu yıl 1,3 milyar metreküp gaz gelecek. Bu da bizim 1,5 milyon hanemize yetecek kadar doğalgazı Türkmenistan'dan almamız anlamına geliyor.' ifadelerini kullandı.