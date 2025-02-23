Ankara’da hırsızlık şüphelilerine operasyon: 12 kişi gözaltına alındı
Ankara'da polisin hırsızlık suçundan arananlara yönelik düzenlediği operasyonda 12 şüpheli yakalandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri, hırsızlık suçundan aranan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Kurulan özel analiz ekibi, evlerden ve iş yerlerinden hırsızlık yapan 12 şüpheliyi tespit etti. Polisin düzenlediği operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. 6 ayrı suçtan aranan M.C., bazanın içinde saklanırken yakalandı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.