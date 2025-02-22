Fransız dergiden çarpıcı Başkan Erdoğan kapağı: Yeni dünya düzenine yön verecek lider!

Türkiye, uzun yıllardır yürüttüğü başarılı diplomatik faaliyetleriyle kendisinden söz ettiriyor. Gerek yerli ve milli adımlarıyla dışa bağımlılığını bitirmesi, gerekse benimsediği politikalarla tüm dünya güçlerinin kendisine başvurmasını sağlamasıyla konuşulan Türkiye, kendini önemli bir pozisyonda konumlandırdı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlik ettiği barış diplomasisi anlayışıyla, başta Rusya Ukrayna savaşında üstlendiği arabuluculuk rolünün yanı sıra, İsrail'in Gazze işgalinde uluslararası topluma sık sık çağrıda bulunan Türkiye, artık tartışılmaz gücünü kanıtladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin yeni ve güçlü konumu, son olarak Fransız dergi Le Point'e konu oldu. Özellikle seçim dönemlerinde sık sık Başkan Erdoğan karşıtı algı operasyonları yürütmesiyle bilinen Fransız dergi, Başkan Erdoğan'ı kapağına taşıdı.Seçim dönemlerinde agresif tutumlar sergileyerek 'Erdoğan gitmeli' gibi küstah ifadeler kullanan Fransız dergi, bükemediği eli öptü.Fransız Le Point dergisi, '2025 - Yeni Dünya Düzeni' başlıklı özel sayısında ABD Başkanı Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Başkan Erdoğan'ı kapağına taşıdı. Yeni dünya düzenine yön verecek 4 liderden birinin Cumhurbaşkanı Erdoğan olarak gösterildiği kapakta, ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de yer aldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kapakta en üstte yer alması, Türkiye'nin hem bölgesel hem küresel bir güç olarak yerini tartışılmaz bir biçimde sağlamlaştırdığının bir kanıtı olarak yorumlandı.Türkiye'nin çok kutuplu dünya düzenindeki stratejik konumunun vurgulandığı kapak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünya düzeninin vazgeçilmez aktörü olduğunun kabul edildiğinin de göstergesi sayıldı.