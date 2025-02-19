Başıboş köpekler 37 küçükbaş hayvanı telef etti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hayvancılıkla uğraşan Ali Özden'e ait ağıda bulunan küçükbaş hayvanlar bir ay içerisinde ikinci kez köpekler tarafından saldırıya uğradı.Daha önce sokak köpeklerinin zarar verdiği 25 keçiden 10 tanesi telef olurken, 15'i ise vücutlarının farklı noktalarından yaralanmıştı.Bu olayın üzerinden 1 ay bile geçmeden aynı ağıl yine köpeklerin saldırısına uğradı. Özden'in bu kez 3 gün önce aldığı ve sigorta işlemleri henüz tamamlanmamış olan 37 küçükbaş hayvanı telef oldu.Özden, yaşadıkları karşısında çaresizlikle telefon olan hayvanlarını iş makinesiyle kazdığı çukura gömdü.Zararının 500 bin liranın üzerinde olduğu öğrenildi.