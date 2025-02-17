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Kocaeli'de feci kaza: Çok sayıda yaralı var!

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, kaldırıma çarpan araç takla attı. Kazada 4 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Ekleme: 17.02.2025 - 10:34 Güncelleme: 17.02.2025 - 10:37 / Editör: Fehmi Öztürk
Kocaeli'de feci kaza: Çok sayıda yaralı var!Kaza, saat 01.30 sıralarında Mevlana Mahallesi Soma Maden Şehitleri Caddesi'nde meydana geldi. E.A.K.'nin kontrolünü yitirdiği otomobil, kaldırıma çarpıp takla attı.

Kocaeli'de feci kaza: Çok sayıda yaralı var!

4 YARALI
Kazada 5 kişinin bulunduğu otomobildeki sürücü E.A.K ile Ç.M.A., T.S. ve Y.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan sürücü E.A.K ile Ç.M.A. Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne, T.S. ve Y.K. ise Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.