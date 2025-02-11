Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların; Akdeniz ve Orta Karadeniz kıyıları ile Şanlıurfa çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Amasya ve Kayseri çevreleri ile Samsun'un iç kesimleri, Yozgat'ın doğu, Tokat ve Sivas'ın batı ilçelerinde görülecek kar yağışlarının yerel kuvvetli olması bekleniyor.İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğu aktarıldı.Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın, genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzey ve batısı ile Kıyı Ege'de kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren Amasya ve Kayseri çevreleri ile Samsun'un iç kesimleri, Yozgat'ın doğu, Tokat ve Sivas'ın batı ilçelerinde görülecek kar yağışlarının yerel kuvvetli (5-15 cm) olması beklendiğinden buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.Rüzgarın, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması için uyarı yapıldı.İl il hava durumu:Çok bulutlu, bölgenin doğu kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kuzey ve batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.ÇANAKKALE 0°C, 6°CÇok bulutlu, doğu çevreleri aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıEDİRNE -2°C, 6°CÇok bulutluİSTANBUL 2°C, 5°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıSAKARYA 0°C, 7°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıParçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.AFYONKARAHİSAR -6°C, 2°CParçalı ve çok bulutluDENİZLİ -1°C, 8°CParçalı ve az bulutluİZMİR 3°C, 10°CParçalı ve az bulutluMUĞLA -2°C, 9°CParçalı ve az bulutluParçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya'nın batı kıyılarının yağmurlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA 6°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, kuzey çevreleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıANTALYA 6°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde batı kıyıları hafif sağanak yağışlıHATAY 5°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurluMERSİN 9°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, kuzey çevreleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Kayseri çevreleri ile Yozgat'ın doğu, Sivas'ın batı ilçelerinde görülecek kar yağışlarının yerel kuvvetli (5-15 cm) olması bekleniyor.ANKARA -1°C, 3°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlıESKİŞEHİR -3°C, 2°CParçalı ve çok bulutluKONYA -2°C, 3°CParçalı ve çok bulutlu, doğu çevreleri bu akşam saatlerinde hafif kar yağışlıSİVAS -11°C, 1°CParçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri yer yer kuvvetli olmak üzere, gece saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlıÇok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin aralıklı karla karışık yağmurlu, iç kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.BOLU -4°C, 0°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlıDÜZCE -1°C, 4°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıKASTAMONU -2°C, 1°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlıZONGULDAK 0°C, 4°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıParçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyılarının aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçmesi bekleniyor. Amasya çevreleri ile Samsun'un iç kesimleri ve Tokat'ın batı ilçelerinde görülecek kar yağışlarının yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA 0°C, 5°CÇok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıARTVİN -2°C, 8°CParçalı ve çok bulutluSAMSUN 3°C, 6°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu, iç kesimleri yer yer kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlıTRABZON 4°C, 9°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, Malatya ile Elazığ'ın batı kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM -15°C, -3°CParçalı ve çok bulutluKARS -15°C, -1°CParçalı ve çok bulutluMALATYA -2°C, 5°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlıVAN -9°C, 1°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısının aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR -2°C, 9°CParçalı ve çok bulutluGAZİANTEP 1°C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlıMARDİN 0°C, 4°CParçalı ve çok bulutluŞANLIURFA 4°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu