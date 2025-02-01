ABD'de büyük kaos! Uçak, AVM'nin yanına düştü!

ABD'de bir uçak kazası daha meydana geldi. Philadelpia'dan kalkan ambulans uçak, kalkış sırasında yerleşim yerine düştü. Uçakta 6 kişinin olduğu, düştüğü yerde de çok sayıda kişinin bulunduğu belirtildi. Kaza nedeniyle çok sayıda ölü ve yaralı oldğu bilgisi paylaşılıyor.Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, Kuzeydoğu Philadelphia Havaalanı'ndan saat 18.06'da havalanan ve Missouri eyaletindeki Springfield-Branson Ulusal Havaalanı'na giden Learjet 55 tipi bir uçak kalkıştan yaklaşık 30 saniye sonra, 487 metre yükseklikte radardan kayboldu.Kısa süre sonra Philadelphia şehrinde bulunan bir yerleşim bölgesine düşen uçak bölgede yangınlara neden olurken, olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.Kazada çok sayıda can kaybı ve yaralanan olduğu belirtiliyor. Ancak yetkililer henüz sayı vermiyor. Uçağın düşme anı çevredeki güvenlik kameralarına da yansıdı.Bölge itfaiyesi ihbar üzerine yangına müdahale etti. Eyalet polisi ise kaza bölgesindeki vatandaşları tahliye ederek bölgeye yaklaşılmaması uyarı yaptı.Özel uçağın kuzeydoğu Philadelphia havalimanından kalktığı ve rotasının Missouri olduğu belirtiliyor. Düşme nedeni ise henüz açıklanmadı.Federal Havacılık İdaresi'nin sosyal medyadan yaptığı açıklamada, 'Learjet 55, 31 Ocak Cuma günü yerel saatle akşam 6.30 civarında, Kuzeydoğu Philadelphia Havaalanı'ndan ayrıldıktan sonra düştü. Uçakta 6 kişi vardı. Uçak, Missouri'deki Springfield-Branson Ulusal Havaalanı'na gidiyordu.' ifadeleri kullanıldı.Philadelphia Şehri Acil Durum Yönetimi Ofisi'nden yapılan açıklamada bölgeden uzak durma çağrısı yapıldı, Açıklamada, 'Kuzeydoğu Philadelphia'da Roosevelt Alışveriş Merkezi'nin karşısında Cottman ve Bustelton Caddeleri yakınında büyük bir olay yaşandı. Roosevelt Bulvarı'nın bazı kısımları da dahil olmak üzere bölgedeki yollar kapalı. Bölgeden uzak durun.' denildi.Pensilvanya Valisi Governor Josh Shapiro, Kuzeydoğu Philadelphia'daki küçük özel uçak kazasına müdahale edilirken tüm birimlerin kaynaklarının sunulduğunu söyledi.