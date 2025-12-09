İstanbul'un hemen dibinde! Giden tutkunu oluyor

Sonbaharın ardından kış aylarının gelmesiyle Istranca Dağları eteklerindeki Saray ilçesinin de ziyaretçileri artmaya başladı. Bölgenin en dikkat çeken doğal zenginliklerinden Istranca Ormanları, Laladere, Kastro, Atlayan Şelale, Kanarya Kanyonu, Güneşkaya bölgeleri, İstanbul başta olmak üzere çok sayıda doğa fotografçısı ve kampçıların akınına uğruyor.İstanbul'dan hem kamp yapmaya hem de fotoğraf çekmeye geldiğini söyleyen Muhammet Tarhan, 'Öğretmenim, aynı zamanda okulda 'Fotoğrafçılık Kulübü'nü yönetiyorum öğrencilerimle beraber. Doğadan geldiğimiz için ve doğayı bir parça hatırlatmak amacıyla kendi çapımda fotoğraflar çekiyorum. Aynı zamanda bu muhteşem coğrafya, muhteşem güzellikler arasında da keyifli vakit geçiriyoruz. Doğa muhteşem ve sürprizlerle dolu. Geldiğimizde güneşli bir hava daha sonra ise yağmurlu bir hava oldu. Yağmurun güzelliğini bu çadırın içinde doğayı izleyerek yaşadık' diye konuştu.Eşiyle Kırklareli'den gelen Feyzanur İnan da doğada huzurlu bir gün için geldiklerini belirterek, “Eşimle birlikle bu güzel manzarayı değerlendirmek için buraya geldik, fotoğraflar çektik. Hava sakin, burası çok şık, çok güzel. Manzarası, özellikle ağaçların göle yansıması çok güzel. İlk defa geliyoruz. Bundan önce daha doğrusu denizine gelmiştik şimdi burayı keşfettik. Burada da oturup vakit geçirmek istedik, beraber fotoğraflar çekildik' dedi.Bölgenin sonbahar ve kış aylarında daha keyifli olduğunu ifade eden Gökhan Meneşe, “Doğanın bütün renkleri şov yapıyor adeta. Kahverengi ve yeşilin bütün tonlarını alabileceğiniz bir sezondayız. Sonbahar aylarında ve kışın burası daha keyifli, biraz sakin oluyor. Harika bir sezondayız. Biz karavancıyız, bir yandan bu güzellikleri kayıt altına alıp içerik üretiyoruz. Herkesi bu bölgeye davet ediyorum' ifadelerini kullandı.Eşi ve kardeşiyle gelen Sadık Çiftçi de “Sonbaharda bu güzel günümüzü burada beraber geçirmek istedik. Doğanın sessizliği, suyun güzel sesi, kuşların sesi. Bunların keyfini çıkarmak için eşim ve kardeşimle beraber geldik” dedi.Neşat Özcan ise eşiyle doğanın güzelliklerini fotoğrafladıklarını söyleyerek, “Doğanın bize sunduğu mucizevi güzelliklerini yaşamaya geliyoruz. Hafta sonları geliyoruz, doğanın huzurunu hissetmeye çalışıyoruz. Fotoğraf çekiyoruz, kuş çeşitleri çok oluyor. Yapraklar döküldü, sonbahar ve ardından kış geldi. Biz de bu güzelliği fotoğraf çekiyoruz' diye konuştu.