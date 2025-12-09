CHP’de kıyım yılı! Özgür Özel'e ağzını açan soluğu disiplinde alıyor...

2023 yılındaki olaylı kurultayla göreve gelen CHP lideri Özgür Özel, o günden bu yana çatlak seslere yönelik hızla disiplin süreçlerini başlatmasıyla dikkati çekiyor.Parti yönetimi, CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmaları ile 'mutlak butlan' davası kapsamındaki vahim iddiaları dillendirip bunların araştırılması gerektiğini savunan isimlere karşı bu yıl da vakit kaybetmeden ihraç mekanizmasını işletti.ELEŞTİRİYE SIFIR TOLERANSEdinilen bilgiye göre CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) bu yıl 284 dosyayı inceleyerek karara bağladı.Bu kapsamda 100'ü aşkın partilinin ihraç edildiği iddia ediliyor. İhraç edilen isimler arasında Gürsel Tekin, Barış Yarkadaş ve Berhan Şimşek gibi muhalif kanadın tanınan isimleri de yer alıyor.TARİHİ TASFİYE OPERASYONUYine bu sene ilan edilen kongreler takvimi kapsamında da eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu döneminden kalma 300'e yakın ilçe başkanı ile 20 il başkanı değişmişti.Seçimlere ise genel merkezin direktifleri damga vurmuş, belirlenen isimlere destek vermeyen yerel yöneticilerin ise 'görevden alma' tehditlerine maruz kaldığı ortaya çıkmıştı.KORKU KURULTAYIGenel merkezin muhaliflere yönelik baskıcı tutumu, kısa süre önce 'tek adaylı' olarak gerçekleştirilen 39. Olağan Kurultay'a da yansıdı. Delegeler, parti programı ile 15 ayrı tüzük değişikliği teklifinin tamamını oy birliği ile kabul etti. 1385 delegeden tek bir kişinin bile 'ret' oyu için el kaldırmaması dikkati çekti.Öte yandan PM seçimlerindeki aday sayısı da tepki topladı. 2012'de 434, 2018'de 488, 2023'te ise 387 olan başvuru sayısı, 39. Olağan Kurultay'da 145'e kadar düştü. Söz konusu tablo, 'partililerin, Özel'in anahtar listesini delmekten çekindiği' şeklinde yorumlandı.2024 'FİŞLEME' YILIYDIGenel başkan olduktan sonra iç muhalefete yönelik ilk büyük hamlesini 2024 yılındaki yerel seçimlerin ardından yapan Özgür Özel, 'seçim sürecinde parti aleyhine çalışan isimler' kisvesi altında büyük bir fişleme kampanyası başlatmıştı.Genel merkezden 81 il başkanına yazı gönderilerek söz konusu kişilerin isimleri talep edilmiş, partide adeta muhalif avı tetiklenmişti. 3 aylık süre zarfında 1819 partili incelemeden geçerken, 400'e yakın kişi ise disipline sevk edilmişti.