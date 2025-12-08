Adana'da patlayıcı paniği! Toprağa gömülü kavanozlardan çıktı

Adana'da bir eve düzenlenen baskında ruhsatsız silahlar ele geçirilirken, bahçede toprağa gömülü kavanozdan el bombası ve el yapımı patlayıcı çıktı. Gözaltına alınıp tutuklanan şüpheli, "Silahlar bana ait ama bombaları tanımadığım kişiler gömmüş olabilir" diyerek kendini savundu.

Alınan bilgiye göre, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Ö.F.'nin (45) evinde ruhsatsız silahlar bulundurduğu bilgisine ulaştı. Savcılık izniyle Ö.F.'nin Yüreğir ilçesine bağlı Kaşlıca Mahallesi'nde evine operasyon yapıldı.Yapılan operasyonda şüpheli gözaltına alındı. Evde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ile tüfek ele geçirildi. Polis, evin bahçesinde toprağın kazılıp yeniden kapatıldığını fark etti. Bunun üzerine bahçedeki toprağı kazan polis, gömülü 2 kavanoz buldu. Kavanozların içerisinde ise el bombası ile parça tesirli el yapımı patlayıcı (EYP) çıktı.Emniyete götürülen şüpheli Ö.F.'nin, 'Silahlar bana ait, uzun süredir evimde. Ancak toprağın altında çıkan EYP'den ve el bombasından haberim yok. Bahçeye başkası gömmüş olabilir' dediği öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.F. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.