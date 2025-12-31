Bakırköy açıklarında iki tanker fırtına nedeniyle birbirine temas etti!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı konuya ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada; 'KALBAJAR* isimli 141 metre boyundaki tanker ile ALATEPE isimli 115 metre boyundaki tankerin Küçükçekmece Demir Sahası'nda birbirine temas ettiği bilgisi üzerine ve gemilerin kıyıya yakın olmaları nedeniyle, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze bağlı kara tahlisiye (can kurtarma) ekibimiz ve KURTARMA-9 Römorkörümüz olay yerine ivedilikle yönlendirildi.' ifadelerine yer verildi.BİRBİRİNE TEMAS EDEN İKİ TANKERDEN AZERBAYCAN BANDIRALI GEMİ KURTARILDI, ALATEPE İSİMLİ GEMİ KARAYA OTURDU'Kalbajar' isimli 141 metre boyundaki tanker ile 'Alatepe' isimli 115 metre boyundaki tanker, Küçükçekmece Demir Sahası'nda henüz belirlenemeyen nedenle birbirine temas etmişti. İhbar üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı can kurtarma ekibi ve Kurtarma-9 römorkörü olay yerine sevk edildi. İstanbul Küçükçekmece açıklarında birbirine temas eden 2 tankerden biri kurtarılırken, diğerine yönelik çalışmaların devam ettiği kaydedildi.Azerbaycan bandıralı 'Kalbajar' kurtarılırken karaya oturan Alatepe gemisini kurtarma çalışmalarına devam edildi. Ağır hava koşullarının düzelmesi ve dalgıçların sualtı incelemesinin ardından karaya oturan Alatepe gemisini kurtarma çalışmalarına başlanmasının beklendiği belirtildi.Öte yandan, Alatepe gemisinin 2 bin 500 ton kimyasal madde taşıdığı, Kalbajar gemisinin ise yükünün olmadığı öğrenildi. Alatepe gemisindeki 17, Kalbajar gemisindeki 14 mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu, temas sonrası herhangi bir çevre kirliliğinin oluşmadığı belirtildi.