Türkiye-Ermenistan sınırında yeni adım: 6 ay içinde açılabilir

ABD merkezli Bloomberg'in konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Türkiye, önümüzdeki altı ay içinde Ermenistan ile kara sınırını yeniden açmayı değerlendiriyor.'KAFKASYA'DA TİCARET YENİDEN CANLANABİLİR'Bloomberg, bu adımın, Soğuk Savaş döneminden kalma Avrupa'nın son kapalı sınırının ortadan kalkmasını ve Kafkasya'da ticaretin yeniden canlanmasını sağlayabileceğini belirtti.TÜRKİYE'DEN BARIŞ ANLAŞMASININ RESMİLEŞTİRİLMESİ ŞARTIHabere göre, Azerbaycan ile kaydedilen diplomatik ilerleme ve Türkiye'nin sınırı açması, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a haziran ayında yapılacak seçimler öncesi önemli bir destek sağlayabilir.Bloomberg, Paşinyan bir seçim daha kazanırsa, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte çalışarak bir barış anlaşmasını resmileştirebileceğini bildirdi. Kaynaklara göre Türkiye ancak bundan sonra temsilci atayarak Ermenistan ile diplomatik ilişkileri yeniden tesis edebilir.Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, geçen ay yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Azerbaycan ile Ermenistan arasında nihai bir barış anlaşması olmadan ilişkileri yeniden başlatmayacağını belirtti.Bakan Fidan, 'Eğer ilişkileri şimdi normalleştirirsek, Ermenistan'ın barış anlaşmasına imza atmak için en büyük gerekçesini ortadan kaldırmış oluruz.' ifadelerini kullandı.'BÖLGEYE İSTİKRAR GETİRİLMESİNE YARDIMCI OLACAKTIR'Habere göre, barış anlaşmasının resmileştirilmesi, Hazar Denizi ve Orta Asya'dan Avrupa'ya petrol ve doğalgaz taşıyan enerji boru hatlarının önemli bir kavşak noktası olan bölgeye istikrar getirilmesine yardımcı olacaktır.TÜRKİYE'NİN TRANSİT MERKEZ STATÜSÜNÜ GÜÇLENDİRECEKABD Başkanı Donald Trump'ın desteklediği anlaşmanın bir parçası olarak ABD, Azerbaycan ana karası ile Türkiye'yi Ermenistan üzerinden birbirine bağlayacak bir ulaşım hattını geliştirme konusunda münhasır haklar elde etti. Bu hat, Pekin ile Londra arasında tasarlanan yeni doğu-batı koridorunun bir parçası olacak.Bloomberg'e göre, Zengezur Koridoru olarak bilinen proje, Türkiye'nin bölgesel bir transit merkez olarak statüsünü güçlendirecek.HER İKİ TARAF DA KAZANÇ SAĞLAYACAKHaberde, Türkiye'nin sınırı yeniden açmasının 2026'nın başlarında gerçekleşmesinin muhtemel görüldüğü bildirildi.Bloomberg'e göre, Türkiye sınırı açmayı kabul ederse, sakin sınır hattının her iki tarafındaki işletmeler de bundan kazanç sağlayacak.