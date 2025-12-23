  • USD: 42,75 - 42,82
Osmaniye'de iki otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Osmaniye'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

Ekleme: 23.12.2025 - 00:48 Güncelleme: 23.12.2025 - 00:53
Osmaniye'de iki otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar varFeci kaza, Kadirli-Osmaniye kara yolu Tatarlı köyü yakınlarında meydana geldi. Tatarlı köyü kavşağında 80 LP 814 plakalı araç ile 31 ARN 937 plakalı araç çarpıştı.

Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada her iki otomobilde bulunan ve yaralanan 3 kişi itfaiyenin yardımıyla araçtan çıkartılarak ambulansla Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılardan durumu ağır olan Erdal Babür, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer iki yaralının ise hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.