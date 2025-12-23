İşçi servisi yayaya çarpıp takla attı: 1 ölü, 4 yaralı

Kaza, Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu 10'uncu kilometrede bulunan Pirinçlik köprülü kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şanlıurfa istikametinden Diyarbakır yönüne seyir halinde olan 21 AAT 661 plakalı işçi servisi minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan Abdülkadir Aslan'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs ters döndü.İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Abdülkadir Aslan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan minibüs şoförü ve 3 yolcu, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.MERAKLI SÜRÜCÜLER MADDİ HASARLI KAZAYA NEDEN OLDUÖte yandan, kazanın ardından durmak isteyen meraklı sürücüler nedeniyle aynı bölgede zincirleme trafik kazası yaşandı. Zincirleme kazaya 21 AET 576 plakalı halk otobüsü, 21 ACR 080 plakalı otomobil ve 21 AEG 987 plakalı ticari kargo aracı karıştı. Kazada araçlarda maddi hasar meydana gelirken, trafikte kısa süreli aksama yaşandı.Her iki kazayla ilgili inceleme başlatıldı.