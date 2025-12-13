Altın fiyatları yükselişte! İşte detaylar...

Altın yatırımcıları giderek tırmanışını sürdüren altın fiyatlarından gözlerini ayırmıyor. Gram altın, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını fiyatları yakından takip ediliyor. 13 Aralık 2025 Cumartesi gününe de fiyatlar yükselişle başladı. İşte tablo...

Altın fiyatları bir süre aşağı yönde seyretmesinin ardından FED'in para politikasındaki indirim yönlü işaret almasıyla inişe geçmeye başladı. Güvence limanı olarak kabul edilen altında son durum yükselişe geçti. Peki altın gram altın ve çeyrek altın ne kadar? Yarım, Cumhuriyet, ons altın fiyatı kaç TL? İşte 13 Aralık 2025 güncel altın fiyatları...Alış: 5.901,44 TLSatış: 5.902,25 TLAlış: 9.591,00 TLSatış: 9.700,00 TLAlış: 38.162,62 TLSatış: 38.893,85 TLAlış: 38.216,00 TLSatış: 38.640,00 TLAlış: 5.353,65 TLSatış:5.413,88 TLAlış: 4.299,44 dolarSatış: 4.300,10 dolar