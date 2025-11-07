İstanbul'da tanıdık manzara! Vatandaşlar yine büyük çile çekti
İstanbullular bu sabah Altunizade metrobüs durağına ulaşmak için büyük çile çekti. Vatandaşlar, yoğunluk nedeniyle dakikalarca üst geçitte beklemek zorunda kaldı.
İstanbul'da ulaşım ve trafik sorunu bitmiyor.
Yanan ve bozulan metrobüslerin yanında İstanbul'da trafik yoğunluğu da her geçen gün artıyor.
Dün akşam saatlerinde yine bir metrobüste yangın çıktı...
İstanbul'u yöneten CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise araçların bakımlarını yapma noktasında eksik kalıyor.
SABAH SAATLERİ ÇİLEYE DÖNDÜ
Bu sabah saatlerinde de yağmurlu hava vatandaşları iyice mağdur etti.
İstanbullular bu sabah Altunizade metrobüs durağına ulaşmak için büyük bir çaba sarf etti.
Haftanın son gününde işine ve okuluna giden yüzlerce insan, metrobüse binmek için adeta birbirini ezmek zorunda kaldı.
MANZARA HEP AYNI
Sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntünün üzerine yorum yapan İstanbullular, her sabah aynı manzaranın yaşadığını söyledi.