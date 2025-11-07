İstanbul'da tanıdık manzara! Vatandaşlar yine büyük çile çekti

İstanbul'da ulaşım ve trafik sorunu bitmiyor.Yanan ve bozulan metrobüslerin yanında İstanbul'da trafik yoğunluğu da her geçen gün artıyor.Dün akşam saatlerinde yine bir metrobüste yangın çıktı...İstanbul'u yöneten CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise araçların bakımlarını yapma noktasında eksik kalıyor.Bu sabah saatlerinde de yağmurlu hava vatandaşları iyice mağdur etti.İstanbullular bu sabah Altunizade metrobüs durağına ulaşmak için büyük bir çaba sarf etti.Haftanın son gününde işine ve okuluna giden yüzlerce insan, metrobüse binmek için adeta birbirini ezmek zorunda kaldı.Sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntünün üzerine yorum yapan İstanbullular, her sabah aynı manzaranın yaşadığını söyledi.