  • USD: 42,05 - 42,12
  • EURO: 48,53 - 48,62
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bakan Kurum duyurdu: Ataşehir'de kentsel dönüşümü tamamlanan konutlar teslim ediliyor

İstanbul'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın desteği ile kentsel dönüşüm yapıları yükselmeye devam ediyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Ataşehir'deki kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında inşa edilen 1442 konut ve 121 iş yerinin yarın hak sahiplerine teslim edileceğini bildirdi.

Bakan Kurum duyurdu: Ataşehir'de kentsel dönüşümü tamamlanan konutlar teslim ediliyor
Ekleme: 6.11.2025 - 21:30 Güncelleme: 6.11.2025 - 22:07 / Editör: Damla Demirkaya Şen
Bakan Kurum duyurdu: Ataşehir'de kentsel dönüşümü tamamlanan konutlar teslim ediliyor
Çevre, Şehiricilik ve İkilim Değişikliği Bakanı Kurum, NSosyal hesabındaki paylaşımında şunları kaydetti:

'İstanbul'umuzu sağlam ve güvenli yapılara kavuşturmak için çalışıyoruz. Ataşehir'de kentsel dönüşümün en güzel örneklerinden birini gerçekleştirdik. Yarın 3 etaptan oluşan 1442 konut ve 121 iş yerimizi hak sahibi vatandaşlarımıza teslim ediyoruz.'

Bakan Kurum duyurdu: Ataşehir'de kentsel dönüşümü tamamlanan konutlar teslim ediliyor

Kurum, paylaşımında tamamlanan konut, iş yeri ve yaşam alanlarını gösteren bir videoya da yer verdi.