Sındırgı için flaş karar! 'Genel hayata etkili afet bölgesi' ilan edildi

Günlerdir beşik gibi sallanan Balıkesir Sındırgı için yeni bir karar aldındı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Dr. Belgin Uygur, Sındırgı'da yaşanan depremin ardından bölgenin "Genel hayata etkili afet bölgesi" ilan edildiğini duyurdu.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 27 Ekim 2025'te meydana gelen depremin ardından yürütülen inceleme ve tespit çalışmaları tamamlandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bölgeye ilişkin değerlendirmelerini sonuçlandırdı.AFAD KARARI AÇIKLADIAFAD Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, 7269 sayılı 'Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun' kapsamında Sındırgı'nın 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edildiği belirtildi.DESTEK VE YENİDEN YAPILANDIRMA SÜRECİ BAŞLIYORAlınan kararın ardından bölgede hasar tespit, yeniden yapılandırma ve vatandaşlara yönelik destek süreçlerinin hızla yürütüleceği bildirildi. AFAD ekipleri, afetten etkilenen vatandaşların barınma, sosyal ve ekonomik ihtiyaçlarına yönelik çalışmalara öncelik verecek.