Samsun'da FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltına alındı

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Fetullahçı silahlı terör örgütüne (FETÖ) yönelik önceki sabah, eş zamanlı operasyon düzenlendi.5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDIYürütülen soruşturma kapsamında örgütün güncel yapılanması içerisinde yer aldıkları değerlendirilen, 2'si ihraç öğretmen olmak üzere toplam 5 şüpheli gözaltına alındı.ADLİYEYE SEVK EDİLDİLERSamsun Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü'nde sorguları tamamlanan 5 kişi, bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.