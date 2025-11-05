Samsun'da FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltına alındı
Kent genelinde FETÖ'nün yeni yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2'si ihraç öğretmen 5 kişi, adliyeye sevk edildi.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Fetullahçı silahlı terör örgütüne (FETÖ) yönelik önceki sabah, eş zamanlı operasyon düzenlendi.
5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Yürütülen soruşturma kapsamında örgütün güncel yapılanması içerisinde yer aldıkları değerlendirilen, 2'si ihraç öğretmen olmak üzere toplam 5 şüpheli gözaltına alındı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Samsun Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü'nde sorguları tamamlanan 5 kişi, bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.
