İmamoğlu'nun Şaibeli Diploması! Rektör İlk Kez Konuştu...

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, yolsuzluk ve casusluk tutuklusu eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans ve yüksek lisans diplomalarının iptal edilme sürecine ilişkin ilk kez kapsamlı açıklamalarda bulundu.İÜ'ye KKTC'den yapılan yatay geçişlerdeki usulsüzlükler zincirini gözler önüne seren Rektör Zülfikar, diplomaların iptaline yol açan 5 büyük hatayı ayrıntılarıyla aktardı.Akşam gazetesine konuşan Rektör Zülfikar, incelemelerin 'kişi bazlı değil, dönemsel ve sistemsel bir şekilde' ilerlediğini vurgulayarak, 1988–1993 yılları arasındaki yatay geçişleri mercek altına aldıklarını belirtti. Bu süreçte yaklaşık 230 kişinin İÜ'ye geçiş yaptığının belirlendiğini ifade eden Zülfikar, asıl şok edici durumun İşletme Fakültesi'nde yaşandığını söyledi.Rektör Zülfikar, 'İşletme Fakültesi'nde 3'ü yurtdışından geçen öğrenciler için 10 kişilik kontenjan ululsüz bir şekilde 52 kişiye kadar çıkarılmış ve kabul edilmiş. Bu durum 1990 yılında yaşanmış. 1988, 1989 ve 1991 yıllarında da benzer şekilde orantısız ve usulsüz artışlar olmuş' dedi.Prof. Zülfikar, 'İncelemelerde İngilizce İşletme Fakültesi'nin kayıtlarında İngilizce sınavına dair belgelerin bulunmadığını tespit ettik. İngilizce bölümüne öğrenci alınıyor ancak alınan öğrencilerin İngilizce yeterliliğini gösteren herhangi bir belge dosyada yok.' ifadelerini kullandı.Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar'ın, Ekrem İmamoğlu'nu diplomasız bırakan ve hukuki iptale giden sürece ilişkini '5 temel hatayı' sıraladığı teknik detaylar şöyle:1. USULSÜZ KONTENJAN ARTIŞI: İşletme Fakültesi'ndeki 10 kişilik kontenjanın usulsüzce 52 kişiye çıkarılmış.2. NOT ORTALAMASI YETERSİZLİĞİ: Yatay geçiş şartlarında aranan alt sınıflarda başarısız dersi olmama kriteri sağlanmamış. Not ortalamasının şartların altında olmuş.3. İNGİLİZCE YETERLİLİK BELGESİ EKSİKLİĞİ: İngilizce İşletme Fakültesi'ne alınan öğrencilerin dosyalarında İngilizce yeterliliğini gösteren herhangi bir belge veya İngilizce sınavına dair bir kayıt bulunmamış.4. KURUMSAL DENKLİK SORUNU: Öğrencilerin ağırlıklı olarak geldiği KKTC'deki 'University College of Northern Cyprus' adlı kurumun, o dönemdeki mütevelli heyeti başkanı dahi 'Türkiye'de denkliğinin olmadığını” söylemiş.5. NAKİL KAYITLARINDAKİ USULSÜZLÜK: Bazı mezuniyet kayıtlarında, öğrencinin nakille geldiği yerin doğru kurum (University College of Northern Cyprus) yerine 'Doğu Akdeniz Üniversitesi' olarak yazılması gibi kütük kayıtlarındaki tahrifat ve hatalar yer almış.Rektör Zülfikar, incelemelerin Devlet Arşivleri Başkanlığı'ndan talep edilen belgelerle ve farklı komisyonlar kurularak derinleştirildiğini açıkladı. Sürecin hukuki boyutuna da değinen Zülfikar, YÖK ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın devreye girdiğini şöyle anlattı:'İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın devreye girmesiyle süreç netleşti ve dosya YÖK'e gönderildi. Üniversitemizin diplomaları iptal etme yetkisi olsa da, burada yürüyen bir hukuk zinciri vardı. YÖK incelemelerini yaptı. Bu kadar usulsüzlük varken, bunları görmezden gelseydik, biz görevi ihmal etmiş olurduk. Hukuken sorumlu olurduk. Bu süreç, üniversitemizi temize çıkarmak ve toplumdaki algıyı düzeltmek açısından önemlidir.'Diplomaların iptal gerekçesini teknik dille ifade eden Prof. Zülfikar, 'Diplomaları tanınırlık, yatay geçiş, yatay geçiş kontenjanları, ilan süreleri ve yatay geçiş kabulüne dair işlemler açısından 'yokluk ve açık hata' nedeniyle iptal ettik' dedi. Rektör, hukuki sürecin devam ettiğini ve yargı yolunun açık olduğunu sözlerine ekledi.