Ara tatil kalkacak mı? Bakan Tekin'den açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, veliler ve öğretmenlerden gelen talepler doğrultusunda ara tatil konusuna değindi. 2019 yılı itibariyle MEB tarafından uygulamaya geçilen ara tatil düzenlemesi belirlenen tarihlerde hafta sonuyla birlikte 7 gün olmak üzere uygulanıyor. Peki, 2. ara tatil ne zaman, kaldırılacak mı? İşte, Bakan Tekin'in açıklamaları...Bakan Tekin gündemdeki eğitim konularıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin zorunlu lise eğitimi, adrese dayalı kayıt sistemi, ara tatil uygulaması, öğretmen ihtiyacı ve okul öncesi gibi konularda şu mesajları verdi:VELİLER ARA TATİL İSTEMİYORÇalışan velilerden çok talep geliyor. Öğretmenler ara tatil sonrası öğrencilerin adaptasyonunun zorlaştığını söylüyor. 2 yıldır analiz yapıyoruz, bu yıl da devam edecek. Sonrasında değerlendireceğiz.2025-2026 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 16 Ocak 2026da sona erecek. Yarıyıl tatili, 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.İkinci dönem, 2 Şubat Pazartesi günü başlayacak ve 26 Haziran Cuma gününe kadar devam edecek. İkinci dönem ara tatili ise 16 Mart 2026da başlayıp 20 Mart 2026da sonlanacak.