Bakan Ersoy'dan turizmde nisan-mayıs uyarısı! 'Her zaman olduğu gibi esnek ve hızlı davranacağız'

Yurt içi ve dışından çok sayıda sektör temsilcisi katıldığı Uluslararası Resort Turizm Kongresi'nin açılışında önemli açıklamalarda bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizmde nisan-mayıs uyarısında bulundu.Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin küresel çapta bir turizm markası haline geldiğini söyledi. 2025 yılında yaşanan krizlere dikkati çeken Ersoy, turizmcilerin 'Sezon başlamadan bitti' demesine yol açabilecek gelişmelere rağmen hedeflerin aşıldığını ifade etti.Türkiye'de yılın 9 ayında 50 milyon ziyaretçi ağırlandığını açıklayan Bakan Ersoy, 'En önemlisi de gecelik yabancı turist harcamamız, geçen yıla göre yüzde 9'luk artışla 116 dolar seviyesine çıkmıştır. Bu sayede turizm gelirimiz de yüzde 5,7 oranında artarak 50 milyar dolar seviyesini geride bırakmıştır. Bu gelirin tüm zamanların ilk 3 çeyrek rekoru olduğunun da altını çizmek isterim' dedi.Göreve başladığı dönemde, 2017'de ilk 3 çeyrekte 24,6 milyar dolar gelir elde eden Türkiye'nin bugün aynı dönemde 50 milyar dolar kazanç sağladığını anlatan Bakan Ersoy, 'Artış yüzde 100'ün de üstünde. Kişi başı gecelik harcama da önemli kazanımlar elde ettiğimiz kalemlerden biri oldu. Göreve başladığımız dönemde yabancı ziyaretçilerimiz için 83 dolar olan gecelik harcama, bugün 116 dolara çıktı. Yüzde 40 artış sağladık. 2017'de dünyada en çok turist çeken ülkeler arasında 8'inci sıradaydık. Geçen yıl 62,3 milyon ziyaretçiyle bu alanda 4'üncü ülke konumuna yükseldik. Yine Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'nün verilerine göre turizm gelirlerinde 2017 dünya sıralamasında 15'inci ülkeydik, 2024'te elde ettiğimiz 61,1 milyar dolar gelirle 7'nciliğe yükseldik' diye konuştu.Bakanlık olarak değişen dinamikleri dikkate alarak çeşitlilik temelinde çok yönlü turizm stratejisi izlediklerini belirten Bakan Ersoy, 'Odak noktamız, turizmi 81 ilimize ve yılın 12 ayına yaymak; ürün çeşitliliğini artırarak Türkiye'yi dört mevsim deneyimlenebilen, küresel ölçekte tanınan önemli bir cazibe merkezi haline getirmek. Bu doğrultuda gastronomiden sağlığa, inançtan spora 60'dan fazla ürünümüzle Türkiye'yi turizmin her kulvarında öne çıkan bir ülke haline getirmenin adımlarını attık. Çok önemli kazanımlar elde ettik. Bunları koruyarak ve daha fazlasını hedefleyerek yolumuza devam ediyoruz ki bu da endüstrimizin en önemli gereklerinden biri haline gelmiş olan sürdürülebilirlik çalışmalarına yoğunlaşmayı beraberinde getiriyor' ifadelerini kullandı.'Geleceğe Miras' projesiyle, 'Türk arkeolojisinin altın çağı başladı' derken hamaset yapmadıklarını, somut gerçeği ifade ettiklerini söyleyen Bakan Ersoy, '2026'da 800 arkeolojik çalışma yürütecek, bu eşsiz zenginliği ülkemiz ve insanlık için gün yüzüne çıkarmaya devam edeceğiz. Antik kentlerimizi bütünüyle gün yüzüne çıkarıyoruz. Restorasyon çalışmalarıyla tarihi ayağa kaldırıyor, turizme kazandırıyoruz. İzmir'de Efes Antik Kenti, Antalya'da Side, Aspendos, Phaselis ve Olympos başta olmak üzere birçok antik kentte yapılan çalışmalar sonrasında bu noktalar turizmin cazibe merkezleri haline gelmiş durumda. Bu yıl 27 müze ve ören yerinde 550 binden fazla ziyaretçimizi gece müzeciliği kapsamında misafir ettik. Hatta uygulamamız bu yıl o kadar ilgi gördü ki normalde 1 Ekim'de biten uygulamamızı Efes, Side ve Galata Kulesi'nde 1 ay daha uzattık' dedi.Ürün ve deneyim çeşitliliğini daha etkin tanıtmak için 6 yıl önce kurulan Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) aracılığıyla profesyonel iletişim çalışmalarının sürdüğünü anlatan Bakan Ersoy, 'TGA ile 200'e yakın ülkede gerçekleştirdiğimiz çalışmalar sayesinde, Türkiye'nin dünyanın en etkili ve yoğun tanıtım yapan ülkelerinden biri haline geldiğini gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Ayrıca, Türkiye'nin 10 dilde yayın yapan küresel tanıtım platformu GoTürkiye'nin; Instagram, YouTube ve TikTok başta olmak üzere toplam 9 sosyal medya platformunda 21,2 milyon takipçiye ulaşması, ülkemizi zirvede konumlandıran başarılı tanıtım çalışmalarımızın bir başka somut örneğidir' diye konuştu.Bakan Ersoy, 170'e yakın ülkede, 1 milyardan fazla seyirciye doğrudan ulaşan Türk dizilerini de tanıtımın merkezine aldıklarını açıklayarak, 'TGA tarafından hazırlanan ve tanınan Türk oyuncuların yer aldığı bu kampanya kapsamında İstanbul ve Antalya temalı 2 mini dizi yapıldı ve filmler hedef pazarlarımızda oldukça çok sevildi. 2,5 milyarı aşan gösterim elde eden bu 2 mini diziyle çok yönlü tanıtım kampanyası yapmış olduk. Şimdi kampanyanın üçüncü filmi ile farklı temalarda şehirlerimizi ve turizm ürünlerimizi tanıtmaya devam edeceğiz. TGA olarak 2025 yılı seçimlerinde bölgemizin en başarılı sonucunu alarak, 2026-2029 dönemi UN Tourism Affiliate Members Yönetim Kurulu'na yeniden seçildik' dedi.Bakan Ersoy, 2026 yılı Nisan ve Mayıs ayları için de turizmcilere uyarıda bulundu. Küresel ısınmanın sonucu yaşanan mevsim kaymalarına dikkati çeken Bakan Ersoy, 'Özellikle birkaç senedir ki bu sene nisan-mayısın dışında 15 Haziran'a kadar da uzadı; biraz daha geçmişe göre soğuk geçti ve kayma diyoruz. Ekim ve kasımda normal geçmiş, yıl ortalamalarının üzerinde gerçekleşti. İşte ya oturup izleyerek 'vah vah böyle olmuş' diyeceğiz. Ya da her zaman olduğu gibi esnek ve hızlı davranacağız. Bu bağlamda birkaç aydır Ulaştırma Bakanlığımızla ve meteoroloji otoritelerimizle yoğun görüşme içindeyiz. Özellikle biliyorsunuz bu sene itibarıyla bitmiş olan kış sübvanseleri vardı. Devlet Hava Meydanı'nın Antalya, Bodrum ve Dalaman havalimanlarında uyguladığı, öncelikle o uygulamayı tekrar başlattık. İkinci olarak yüzde 50 vergi indirim uygulamasını nisan ve mayısa dahil edecek şekilde uzattık. Yani eskiden sadece kasım, aralık, ocak, şubat ve mart aylarını kapsıyordu. Şimdi nisan ve mayıs aylarını kapsıyoruz' diye konuştu.Aynı şekilde havalimanı otoriterleriyle, sivil havacılıkla, DHMİ ve havalimanı işletmeceleriyle konuştuklarını da anlatan Bakan Ersoy, şöyle konuştu:'Uçakların nisan ve mayıs ayına denk gelen hizmet indirimlerinde yüzde 10'luk indirime gittik. Bunların sonucu olarak bu 2 ay için yüzde 5 bilet fiyatlarını aşağı çektiler. Tur operatörlerine de bilgi verildi. Bütün kesimler olarak taşın altına elimizi koymamızı gerektiren bir durum. Aynı şekilde otelciler olarak bizlerin de nisan-mayıs ayında özellikle erken rezervasyon indirimlerini geçen sene olduğu gibi erkenden kapatmamamız gerekiyor. Tabii özel bayram dönemleri hariç. Ama o diğer dönemlerde erken rezervasyonları otel dolana kadar korumamız gerekiyor. Hep birlikte bu yeni manevraya sahip çıkarsak sonuç alırız ve önümüzdeki sene de dahil olmak üzere bu süreci uzatırız. Yani sonuçta bakın artık nisan-mayıs kaymaları belli bir süre devam edecek. Her zaman geçmiş senelerin ortalamasından daha soğuk geçecek. Rakiplerimiz, özellikle Körfez ülkeleri artık oyuna daha fazla girmiş durumdalar. Çok fazla turizme yatırım yapıyorlar. Oturup izlemeyeceğiz. Biz de gerekenleri yapacağız. Özellikle sizlerden ricamız ki ben de takipçisi olacağım. Önümüzdeki senelerde de bu kampanyaları devam ettirmek istiyorsak, otelciler olarak nisan ve mayıs ayı için söylüyorum, erken rezervasyon indirimlerini devam ettirmemiz gerekiyor. Erkenden kapatmamamız gerekiyor.'