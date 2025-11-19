Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege ile Edirne çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.Hava sıcaklığının, kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın ise; genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.Rüzgarın, Marmara'nın batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.Parçalı bulutlu, zamanla kuzeybatısının çok bulutlu, bu gece saatlerinde Edirne çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.BURSA °C, 24°CParçalı bulutluÇANAKKALE °C, 21°CParçalı bulutluİSTANBUL °C, 21°CParçalı bulutluKIRKLARELİ °C, 19°CParçalı ve çok bulutluParçalı bulutlu, kıyılarının çok bulutlu, Kıyı Ege'nin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.AFYONKARAHİSAR °C, 18°CParçalı bulutluDENİZLİ °C, 20°CParçalı bulutluİZMİR °C, 22°CParçalı ve çok bulutluMANİSA °C, 21°CParçalı bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ADANA °C, 25°CParçalı ve az bulutluANTALYA °C, 25°CParçalı ve az bulutluHATAY °C, 21°CParçalı ve az bulutluISPARTA °C, 18°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ANKARA °C, 18°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 17°CParçalı ve az bulutluKAYSERİ °C, 17°CParçalı ve az bulutluKONYA °C, 18°CParçalı ve az bulutluParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.BOLU °C, 19°CParçalı bulutluDÜZCE °C, 22°CParçalı bulutluSİNOP °C, 22°CParçalı bulutluZONGULDAK °C, 22°CParçalı bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.AMASYA °C, 20°CParçalı ve az bulutluRİZE °C, 20°CParçalı ve az bulutluSAMSUN °C, 25°CParçalı ve az bulutluTRABZON °C, 20°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ERZURUM °C, 3°CParçalı ve az bulutluKARS °C, 12°CParçalı ve az bulutluMALATYA °C, 12°CParçalı ve az bulutluVAN °C, 12°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 18°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 20°CAz bulutlu ve açıkMARDİN °C, 18°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 17°CAz bulutlu ve açık