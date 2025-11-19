  • USD: 42,29 - 42,36
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 19 Kasım Çarşamba gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; Kıyı Ege ile Edirne çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise; Marmara'nın batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Ekleme: 19.11.2025 - 09:48 Güncelleme: 19.11.2025 - 09:51
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege ile Edirne çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR
Hava sıcaklığının, kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise; genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın, Marmara'nın batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.

İl il hava durumu:

MARMARA BÖLGESİ
Parçalı bulutlu, zamanla kuzeybatısının çok bulutlu, bu gece saatlerinde Edirne çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 24°C

Parçalı bulutlu

ÇANAKKALE °C, 21°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 21°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE BÖLGESİ
Parçalı bulutlu, kıyılarının çok bulutlu, Kıyı Ege'nin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 18°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 20°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

MANİSA °C, 21°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 19°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 22°C

Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 22°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 22°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 18°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 18°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 17°C

Az bulutlu ve açık