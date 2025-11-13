Katledilen Bosnalı Müslümanlar İçin Soruşturma!

İnsanlığın ayaklar altına alındığı, dünyanın en kanlı saldırıları arasında yerini alan Bosna katliamına dair yılla sonra büyük bir skandal patlak verdi. 1990 yıllarında İtalyan zenginlerin para karşılığında Bosnalı Müslümanları öldürerek “keskin nişancı safarisi” iddiası sonrasında İtalya soruşturma başlattığını duyurdu.Bosna Hersek'in Yugoslavya'dan bağımsızlığını ilan etmesinin ardından 1992-1996 yılları arasında Saraybosna'da keskin nişancıların hedef aldığı 10 binden fazla Müslüman hayatını kaybetmiş modern tarihin en uzun süren çatışması olarak tarihte yerini almıştı.Yaşanan katliam sonrasında ise Milano Cumhuriyet Başsavcılığı İtalyan vatandaşlarının keyfi olarak “keskin nişancı safarileri” düzenlediği iddiası sonrası soruşturma başlattı.Gazeteci Ezio Gavazzeni Saraybosna çevresindeki Sırp mevzilerinde 'savunmasız sivilleri öldürebilmek için para ödeyen' silah tutkunu 'çok zengin insanların' başlattığı bir 'insan avını' anlatmasının ardından soruşturma başlatıldı.Soruşturmadaki iddialara göre, en az 100 kişinin katıldığı bu insanlık dışı eylem için, Sırplara adam başı 100 bin Euro ödeme yapıldı. Sırplar, erkek, kadın ve çocuklar için ayrı ücret istediler.Erkekler, kadınlar, yaşlılar ve çocukları öldürmek için farklı ödemeler yapıldığı iddiası ile Gavazzeni'nin topladığı ve aralarında bir Bosnalı askeri istihbarat görevlisinin ifadesinin de bulunduğu deliller, şu anda İtalyan terörle mücadele savcısı Alessandro Gobbis tarafından incelendiği öğrenildi.Alessandro Gobbi başkanlığındaki Milano savcıları, zulüm ve kasten öldürme suçlamasıyla olaya karışan İtalyanların kimliklerinin tespit edilmesi amacıyla soruşturma başlattı.2016 yılında soykırım ve diğer insanlığa karşı suçlardan suçlu bulunan eski Bosnalı Sırp lider Radovan Karadžić'in ordusuna bağlı askerlere yüklü miktarda para ödeyerek, Saraybosna'yı çevreleyen tepelere nakledilerek halka zevk amaçlı ateş etmeleri için katliama katıldıkları iddia ediliyor.İtalya'nın La Repubblica gazetesine konuşan Gavazzeni, bu uygulamaya 'çok sayıda' kişinin katıldığını, toplamda 'en az yüz' kişinin katıldığını ve İtalyanların bunun için 'çok para' ödediğini, günümüz parasıyla 100 bin avroya (88 bin sterlin) kadar çıktığını iddia etti.1990 yılından bu yana benzer iddiaların İtalyan basınında yer aldığını ve 2022 yılında Sarajevo Safari belgeselini izledikten sonra araştırmaya koyulan Gavazzeni, 'Saraybosna Safarisi başlangıç ​​noktasıydı. Müdürle yazışmaya başladım ve ardından Milano savcılarına sunabileceğim yeterli materyali toplayana kadar soruşturmamı genişlettim. Almanlar, Fransızlar, İngilizler... Batılı ülkelerden sivilleri vurmak için büyük meblağlar ödeyen insanlar vardı” dedi.Kan donduran ifadelerin sonrasında gazeteci Gavazzeni, 'Siyasi veya dini bir motivasyon yoktu. Oraya eğlence ve kişisel tatmin için giden zengin insanlardı. Silah tutkunu, belki de atış poligonlarına veya Afrika'da safariye giden insanlardan bahsediyoruz.' dediMilano savcılığının dava açtığı ilk kez temmuz ayında Il Giornale internet sitesinde, İtalyanların minibüslerle dağlara geldikleri, kontrol noktalarından geçerken yüklü miktarda rüşvet ödedikleri ve insani yardım görevindeymiş gibi davrandıkları yazıyordu.Gazeteci Bosna katliamına katılan İtalyan vatandaşlardan bazılarının tespit edildiğini, önümüzdeki günlerde ise savcılık tarafından sorgulanması beklendiğini açıklarken The Guardian'a konuşan Gavazzeni'nin avukatı, 'Gavazzeni tarafından yapılan uzun bir soruşturmanın ardından toplanan kanıtlar sağlam temellere dayanıyor ve suçluların tespit edilmesi için ciddi bir soruşturmaya yol açabilir. Ayrıca eski Saraybosna Belediye Başkanı'nın raporu da mevcut” dedi.