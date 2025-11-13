  • USD: 42,17 - 42,25
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit pilot için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan'da düşen OGM'ye ait yangın söndürme uçağında şehit olan 1 pilot için taziye mesajı yayımladı.

Ekleme: 13.11.2025 - 23:22 Güncelleme: 13.11.2025 - 23:22 / Editör: Damla Demirkaya Şen
Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

Bu akşam Orman Genel Müdürlüğümüze ait bir yangın söndürme uçağının Hırvatistan'da maalesef düştüğü haberini aldık. Bir pilotumuzun şehit olduğu bu elim kazadan derin bir üzüntü duyuyor; şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine, ülkemize ve milletimize başsağlığı diliyorum.