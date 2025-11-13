Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit pilot için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:Bu akşam Orman Genel Müdürlüğümüze ait bir yangın söndürme uçağının Hırvatistan'da maalesef düştüğü haberini aldık. Bir pilotumuzun şehit olduğu bu elim kazadan derin bir üzüntü duyuyor; şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine, ülkemize ve milletimize başsağlığı diliyorum.