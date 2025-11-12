Gürcistan'da düşen C130 askeri kargo uçağı sonrası siyasilerden taziye mesajları

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gitmek üzere havalanan ve Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen Türk Hava Kuvvetlerine ait C130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan askerlerimiz için peş peşe taziye mesajları yayımlandı.Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, NSosyal hesabından paylaştığı mesajında, Azerbaycan'dan ülkeye gelmek üzere havalanan askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesinin büyük üzüntüsünü yaşadığını belirterek, 'Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun.' ifadelerini kullandı.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'Azerbaycan'dan ülkemize gelmek üzere havalanan ve Gürcistan'da düşen Milli Savunma Bakanlığımıza ait askeri kargo uçağımızın durumunu yakından takip ediyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun.' mesajını paylaştı.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, mesajında, 'Azerbaycan'dan ülkemize gelmekte olan Milli Savunma Bakanlığımıza ait askeri kargo uçağımızın düşmesi sonucu şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kıymetli ailelerine ve yakınlarına sabır niyaz ediyorum. Dualarımız her daim Mehmetçiklerimizle. Aziz milletimizin başı sağ olsun.' ifadelerine yer verdi.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da Türk Hava Kuvvetlerine ait askeri kargo uçağının düştüğü haberini büyük üzüntüyle öğrendiğini belirterek, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine sabır, millete baş sağlığı diledi.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 'Şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, aileleri ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun.' mesajını paylaştı.