Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polis Faruk Şahin'in ailesine başsağlığı mesajı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit polis memuru Faruk Şahin'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.Alınan bilgiye göre, Başkan Erdoğan, Osmaniye'de görevi başında rahatsızlanarak şehit olan polis memuru Şahin'in ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.Osmaniye Valiliği dün (11 Kasım) görevi başında kalp krizi geçiren 34 yaşındaki polis memuru Faruk Şahin'in kaldırıldığı hastanede şehit düştüğünü bildirdi.Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi kadrosunda görevli Şahin'in, dün akşam saatlerinde görevi başında kalp krizi geçirdiği belirtildi.Açıklamada Şahin'in, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği kaydedildi.Evli ve bir çocuk babası Şahin için İl Emniyet Müdürlüğünün bahçesinde tören düzenlendi.