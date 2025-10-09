Siyonist İsrail Hiroşima’dan 10 kat fazla bomba attı! Gazze’de taş üstünde taş kalmadı

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 10 artarak 67 bin 183'e yükseldi.İsrail soykırımında 2 yıl geride kalırken sosyal ağlarda paylaşılan çok sayıda mesajda Gazze'deki yıkım ile Hiroşima'daki yıkım karşılaştırıldı.İsrail ordusu, Ekim 2023'ten beri Gazze Şeridi'nde aralarında uluslararası yasaklı silahların da bulunduğu 200 bin ton bomba kullandı.İsrail, Gazze Şeridi'ndeki altyapının yüzde 90'ından fazlasını yok etti. Saldırılar ilk belirlemelere göre yaklaşık 70 milyar dolar maddi hasara yol açtı.365 kilometrekarelik yüzölçüme sahip Gazze Şeridi'nin yüzde 80'inden fazlası İsrail'in kara saldırıları ve ateş gücüyle işgal ve kontrol altına alınmış durumda.Defalarca zorla yerinden edilen Filistinliler, yoğun bombardıman altındaki dar ve aşırı kalabalık alanlarda sıkıştı.BM raporlarına göre, İsrail'in Gazze'de 73 kilometrekarelik bir alana hapsettiği 2 milyonu aşkın Filistinli, 'felaket' olarak tanımlanan gayri insani koşullar altında yaşam mücadelesi veriyor.İsrail'in saldırıları çevresel unsurları hedef alıyor. BM raporuna göre, Gazze'de ağaç ürünlerinin yüzde 97'si tahrip edildi, yıllık bitkilerin yüzde 82'si, çalılık alanların yüzde 95'i, otlakların yüzde 89'u yok oldu ve ekilebilir alanların yüzde 75'i üretim yapılamayacak hale geldi.İsrail, Gazze'ye 200 bin tondan fazla bomba attı. Bu bombaların gücü, ABD'nin İkinci Dünya Savaşı sırasında Japonya'nın Hiroşima kentine attığı atom bombasının neredeyse 10 katı...Mısır'da Hamas ile İsrail arasında yürütülen görüşmelerin dünkü ayağına Türkiye'den MİT Başkanı İbrahim Kalın liderliğinde bir heyet katıldı.Katar'ın Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sani de müzakerelere katıldı.Müzakerelere yeni katılan diğer isimler ise ABD'nin Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner.Wall Street Journal'a göre Hamas, Aksa Tufanı operasyonunun mimarlarından Yahya Sinvar'ın cenazesini talep etti.Hamas ise Türkiye, Katar ve Mısır'ın müzakerelere katılmasının, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun manevra alanını daralttığını belirtti.İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İsrail'in Gazze katliamlarıyla bağlantılı olarak hakkında 'soykırıma ortak olma' suçlamasıyla şikâyette bulunulduğunu açıkladı.Kamu yayıncısı Rai'de konuşan Meloni, 'Ben, (Savunma Bakanı Guido) Crosetto, (Dışişleri Bakanı Antonio) Tajani ve sanırım Leonardo'nun CEO'su Roberto Cingolani, soykırıma ortak olmaktan dolayı Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne şikâyet edildik' dedi.