Cumhurbaşkanı Erdoğan IKBY Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti.Yaklaşık 1 saat süren görüşme sona erdi.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabulde, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.Barzani bu kabulden önce, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la da görüştü.Görüşmelerde, Terörsüz Türkiye sürecinin ele alındığı belirtiliyor.Türkiye yarın da Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'i ağırlayacak. Hüseyin'in ziyareti kapsamında DIşişleri Bakanı Fidan'la görüşmesi bekleniyor.