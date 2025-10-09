Çevere Önce Adaptör Şimdi Kablo!

Telefon endüstrisinde maliyetleri düşürmek ve çevresel etkiyi azaltmak adına başlatılan kutudan aksesuar eksiltme akımı, Sony'nin radikal kararıyla yeni bir boyuta ulaştı. Apple'ın 2020 yılında iPhone 12 serisiyle başlattığı ve sektöre hızla yayılan şarj adaptörünü kutudan çıkarma hamlesi, bu kez Sony tarafından bir adım öteye taşındı. Şirketin merakla beklenen yeni modeli Xperia 10 VII, kutusundan ne şarj adaptörü ne de USB şarj kablosu olmadan çıkacak.Dört yıl önce Apple, dünya genelinde milyonlarca kullanıcının evinde zaten bir şarj adaptörü bulunduğu ve bu kararın elektronik atık (e-atık) dağlarını küçülteceği teziyle şarj adaptörlerini iPhone kutularından kaldırmıştı. Bu karar, başlangıçta büyük tartışmalara yol açsa da Samsung ve Google gibi devlerin de aynı yolu izlemesiyle kısa sürede endüstri standardı haline geldi.Ancak bugüne kadar tüm üreticiler, veri aktarımı ve şarj için temel bir gereklilik olan USB kablosunu kutu içeriğinde sunmaya devam ediyordu. Sony, Xperia 10 VII ile bu son kaleyi de yıkarak bir ilke imza attı ve kullanıcılara sadece “telefonun kendisini” sunan ilk büyük marka oldu.Sony'nin bu kararının arkasındaki resmi gerekçe, yine “çevre dostu” politikalara ve e-atık azaltımına dayanıyor. Daha az aksesuar üretimi, daha küçük kutular, daha az nakliye maliyeti ve sonuç olarak daha düşük karbon ayak izi… Kağıt üzerinde bu argümanlar oldukça mantıklı görünüyor.