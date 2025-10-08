Aydın’da esrarengiz ölüm: Araç içerisinde bulundu! Hastanede hayatını kaybetti

Aydın'ın İncirliova ilçesinde meydana gelen olayda, aracın içerisinde hareketsiz olan Anıl Çetinkol’u görenler durumu ekiplere bildirdi. Yapılan çalışmalar sonucu hastaneye kaldırılan Çetinkol kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, alkollü olduğu tespit edildi.

Olay, Erbeyli Mahallesi Germencik yolu üzerinde meydana geldi. otomobilin içerisinde uzun süre hareketsiz şekilde bulunan Anıl Çetinkol'u görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan ilk müdahalenin ardından Çetinkol, Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Alkollü olduğu tespit edilen Çetinkol, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Anıl Çetinkol'un ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.