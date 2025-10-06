Uymayanın ehliyetine el konacak! Yeni trafik yasasında ağır cezalar geliyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, 7 Ekim Salı günü Karayolları Trafik Kanunu'nda değişiklik yapılmasını ve trafik cezalarının artırılmasını öngören yasa teklifini görüşmeye başladı. Yeni düzenleme, hız sınırını aşan, geçiş üstünlüğünü ihlal eden veya trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücülere ağır yaptırımlar getiriyor.Yerleşim alanlarında hız limitini aşan sürücüler artık kademeli şekilde cezalandırılacak.Hızı 46-55 km/s aralığında aşanların ehliyetleri 30 gün,56-65 km/s aralığında aşanların ehliyetleri 60 gün,66 km/s üzeri hız yapanların ehliyetleri ise 90 gün süreyle geri alınacak.Ambulansa yol vermeyene 46 bin TL cezaGeçiş üstünlüğü bulunan ambulans, itfaiye veya polis araçlarına yol vermeyen sürücülere ağır yaptırımlar uygulanacak.Bu sürücülere 46 bin TL para cezası ve 30 gün ehliyet geri alma cezası verilecek.Ayrıca, geçiş üstünlüğü olan araçlara yol vermeyen diğer sürücülere de 15 bin TL ceza kesilecek.Kırmızı ışıkta geçerek kazaya sebep olan sürücülerin ehliyetleri 60 gün süreyle geri alınacak. Ehliyetin iadesi, psikoteknik değerlendirme sonucuna ve sağlık kontrolünden geçmeye bağlı olacak.Yolda başka bir sürücüyü kasten taciz eden, aracından inerek saldırgan davranışlarda bulunan kişilere 180 bin TL para cezası uygulanacak. Bu kişilerin ehliyetleri 60 gün süreyle geri alınacak, araçları ise 30 gün trafikten men edilecek.Ayrıca karayollarında izinsiz yarış yapan sürücülere de 46 bin TL para cezası kesilecek, ehliyetleri 2 yıl süreyle geçici olarak iptal edilecek.Yeni yasa teklifi, trafikte artan kural ihlalleri ve kazalar karşısında caydırıcılığı artırmayı hedefliyor.