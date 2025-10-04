Osman Gökçek’ten Mansur Yavaş’a sert tepki! “Muslukları açıyoruz, kapatıyoruz, su yok!”

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Ankara'da yaşanan su kesintilerine tepki gösterdi. Sosyal medyadan paylaştığı videoda Gökçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı topa tuttu.“2025 Ankara'sından hepinize sevgiler. Muslukları açıyoruz, kapatıyoruz, su yok” diyerek sözlerine başlayan Gökçek, vatandaşların mağduriyet yaşadığını belirtti. “Bulaşıklar kaldı, çamaşırlar yıkanamıyor, insanlar yıkanamıyor. Tuvaletlerde su ihtiyacı var ama muslukları açıyoruz, kapatıyoruz, su yok” ifadelerini kullandı.Gökçek, Yavaş'ın geçmiş dönem projelerine sahip çıkmadığını savunarak, “Sayın Mansur Yavaş, Kesikköprü'deki Gökçek döneminde yapılan borulara bakım dahi yapamadı. Hani o su kullanılmazdı? Şimdi Ankara'nın kurtuluşu olan suyun o olduğunu itiraf etmiş oldu” dedi.Ankara'da günlerdir yaşanan su sorununa rağmen belediyenin gerekli önlemleri almadığını öne süren Gökçek, “Konser olsaydı milyonları akıtmayı bilirdin. Maalesef 2025 Ankara'sında vatandaş bu manzarayla karşı karşıya” sözleriyle tepkisini dile getirdi.Sosyal medya paylaşımında ise, 'Mansur Yavaş! Kabiliyetsizliğin yüzünden Ankara susuz kaldı. Bulaşıklar birikti, çamaşırlar yıkanmıyor, insanlar perişan! Gökçek döneminde döşenen boruların bakımını bile yapamadın. Kullanılmaz dediğin Kesikköprü kurtuluş oldu. Çapsızlığın Ankara'yı 30 yıl geriye götürdü!' ifadelerine yer verdi.