  • USD: 41,98 - 42,05
  • EURO: 48,37 - 48,45
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Taciz iddiası mahalleyi karıştırdı! Şüpheli tekme tokat darbedildi

İstanbul Sultangazi'de bir kırtasiyede 12 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği öne sürülen şahıs mahalleli tarafından darbedildi. Şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınırken, o anlar güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

Ekleme: 31.10.2025 - 20:51 Güncelleme: 31.10.2025 - 21:12 / Editör: Damla Demirkaya Şen
Taciz iddiası mahalleyi karıştırdı! Şüpheli tekme tokat darbedildiSultangazi'deki olay, dün öğle saatlerinde İsmetpaşa Mahallesi'nde bir kırtasiye dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, okul çıkışı arkadaşlarıyla birlikte kırtasiyeye gelen 12 yaşındaki öğrenci, dükkâna müşteri olarak gelen bir kişi tarafından taciz edildi.

Taciz iddiası mahalleyi karıştırdı! Şüpheli tekme tokat darbedildi

MAHALLELİ TARAFINDAN DARBEDİLDİ

Durumu farkeden iş yeri çalışanı kadın, şüpheliye tepki gösterdi. Sesleri duyan çevredekiler de dükkâna gelerek şüpheliyi dışarı çıkarıp darbetti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Şüpheli, ekipler tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Taciz iddiası mahalleyi karıştırdı! Şüpheli tekme tokat darbedildi

O ANLAR KAMERADA

Yaşananlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Taciz iddiası mahalleyi karıştırdı! Şüpheli tekme tokat darbedildi

Görüntülerde kırtasiyede 12 yaşındaki çocuğu taciz ettiği öne sürülen şüpheli, çevredekiler tarafından fark edilince darbedildiği anlar yer aldı.