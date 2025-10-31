  • USD: 41,89 - 41,97
Sakarya'da DEAŞ operasyonu! 3 şüpheli tutuklandı

Sakarya'da geçmiş dönemde DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen ve polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda yakalanan Irak uyruklu 3 şüpheli tutuklandı.

Ekleme: 31.10.2025 - 10:39 Güncelleme: 31.10.2025 - 10:42 / Editör: Fehmi Öztürk
Sakarya'da DEAŞ operasyonu! 3 şüpheli tutuklandıSakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalar çerçevesinde, geçmiş dönemde DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen Irak uyruklu 3 şüpheli, Adapazarı ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.