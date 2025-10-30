İstanbul’da DEAŞ’a büyük darbe! 22 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde, DEAŞ terör örgütüne yönelik geniş kapsamlı bir operasyon düzenlenmiş, operasyon sonucu 22 şahıs gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şüphelilerden; 8 kişi sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi, 2 kişi savcılıkça serbest bırakıldı, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı, 10 kişi ise tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında örgüt üyelerinin kapalı sistemli internet tabanlı uygulamalar üzerinden haberleştikleri ve sosyal medya platformları aracılığıyla propaganda faaliyetleri yürüttükleri tespit edildi. Ayrıca, çatışma bölgeleriyle irtibatlı ve Türkiye açısından tehdit oluşturan Yabancı Terörist Savaşçı (YTS) konumundaki şahıslar da hedef alındı.8'İ SINIR DIŞI EDİLECEKGerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda toplam 22 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden; 8 kişi sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi, 2 kişi savcılıkça serbest bırakıldı, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı, 10 kişi ise tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Soruşturmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.