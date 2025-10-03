İlber Ortaylı Kimdir? Kaç Yaşında? Hayatı, Eğitimi, Eserleri...
Türkiye’nin önde gelen tarihçilerinden İlber Ortaylı’nın hayatı, eğitimi, eserleri ve aldığı ödüller merak ediliyor. İşte İlber Ortaylı hakkında bilinmesi gerekenler…
İlber Ortaylı Kimdir? Hayatı, Eğitimi, Eserleri ve Ödülleri
Türkiye’nin en çok konuşulan tarihçilerinden biri olan İlber Ortaylı, akademik çalışmaları, televizyon programlarındaki yorumları ve sosyal medyada geniş yankı uyandıran söylemleriyle gündemde kalmaya devam ediyor. “Türk tarihçiliğinin yaşayan en önemli isimlerinden biri” olarak kabul edilen Ortaylı, özellikle Osmanlı tarihi üzerine yaptığı çalışmalarla tanınıyor. Peki, İlber Ortaylı kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir ve hangi eserleriyle öne çıkmıştır?
İlber Ortaylı’nın Hayatı ve Eğitimi
21 Mayıs 1947’de Avusturya’nın Bregenz şehrinde doğan İlber Ortaylı, eğitim hayatına Ankara Atatürk Lisesi’nde başladı. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde tamamladıktan sonra Viyana Üniversitesi ve Chicago Üniversitesi’nde tarih eğitimi aldı.
Akademik kariyerine 1974 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde başlayan Ortaylı, 1989’da profesör unvanını kazandı. Galatasaray Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi gibi Türkiye’nin en köklü üniversitelerinde de dersler verdi.
Kariyeri ve Topkapı Sarayı Müdürlüğü
2005-2012 yılları arasında Topkapı Sarayı Müzesi’nin müdürlüğünü üstlenen İlber Ortaylı, Osmanlı mirasının korunması ve dünyaya tanıtılması konusunda önemli çalışmalar yaptı. Bugün hâlâ İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde akademik kariyerine devam eden Ortaylı, öğrencileriyle tarih bilgisini paylaşmayı sürdürüyor.
Özel Hayatı
1981’de Ayşe Özdolay ile evlenen Ortaylı’nın Tuna adında bir kızı bulunuyor. 1999’da boşanan ünlü tarihçi, kişisel hayatında ise minyatür otomobil koleksiyonu ile biliniyor.
İlber Ortaylı Kaç Yaşında, Nereli?
Doğum tarihi: 21 Mayıs 1947
Yaşı: 77
Doğum yeri: Bregenz, Avusturya
İlber Ortaylı Eserleri ve Ödülleri
İlber Ortaylı'nın Aldığı Başlıca Ödüller:
- Sedat Simavi Vakfı Edebiyat Ödülü (1994)
- Türkiye Yazarlar Birliği Roman Ödülü (2001)
- Türk Tarih Kurumu Teşvik Ödülü (2005)
- Ahmet Kâzım Bucak Edebiyat Ödülü (2011)
- Aydın Doğan Ödülü (2001)
- Avrupa ile Akdeniz Arasında Lazio Ödülü (2006)
- Puşkin Ödülü (2007)
Eserleri:
1974: Tanzimat'tan Sonra Mahallî İdareler
1978: Türkiye'de Belediyeciliğin Evrimi (İlhan Tekeli ile)
41979: Türkiye İdare Tarihi
1980: Osmanlı İmparatorluğu'nda Alman Nüfuzu
1981: Gelenekten Geleceğe
1983: İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı
1985: Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Yerel Yönetim Geleneği
1986: İstanbul'dan Sayfalar
1994: Hukuk ve İdare Adamı Olarak Osmanlı Devleti'nde Kadı
1996: Türkiye İdare Tarihine Giriş
2000: Osmanlı Aile Yapısı
2001: Tarihin Sınırlarına Yolculuk
2001: Osmanlı İmparatorluğu'nda İktisadî ve Sosyal Değişim
2002: Osmanlı Mirasından Cumhuriyet Türkiyesi'ne (Taha Akyol’la) 2004: Osmanlı Barışı
2005: Barış Köprüleri: Dünya'ya Açılan Türk Okulları
2006: Osmanlı'yı Yeniden Keşfetmek-1
2006: Kırk Ambar Sohbetleri
2006: Osmanlı'yı Yeniden Keşfetmek-2
2007: Eski Dünya Seyahatnamesi
2007: Yahudilik Tarihi, Ahmet Almaz ile 2007 Nokta Kitap
2007: Avrupa ve Biz
2007: Batılılaşma Yolunda
2007: Osmanlı'yı Yeniden Keşfetmek-3
2007: Mekân ve Olaylarıyla Topkapı Sarayı
2008: Osmanlı Sarayında Hayat
2008: Tarihimiz ve Biz
2008: Tarihin İzinde
2009: Tarihin Işığında
2010: Türkiye'nin Yakın Tarihi
2011: Defterimden Portreler
2011: Tarihin Gölgesinde (Taha Akyol’la)
2012: Yakın Tarihin Gerçekleri, Timaş Yayınları
2012: Cumhuriyetin İlk Yüzyılı 1923-2023, Timaş Yayınları
2013: İlber Ortaylı Seyahatnamesi, Timaş Yayınları
2014: İmparatorluğun Son Nefesi, Timaş Yayınları
2014: Eski Dünya Seyahatnamesi, Timaş Yayınları
2015: Türklerin Tarihi, Orta Asya'nın Bozkırlarından Avrupa'nın Kapılarına, Timaş Yayınları
2016: Türklerin Tarihi, Anadolu'nun Bozkırlarından Avrupa'nın İçlerine, Timaş Yayınları
2016: İttihat ve Terakki
2016: Hukuk ve İdare Adamı Olarak Osmanlı Devleti’nde Kadı
2016: Osmanlı’ya Bakmak Osmanlı Çağdaşlaşması
2016: İstanbul'dan Sayfalar
2017: Türklerin Altın Çağı
2017: Tarihe Yön Veren 100 Lider
2018: Gazi Mustafa Kemal Atatürk
2019: Bir Ömür Nasıl Yaşanır
2020: Türklerin Tarihi
2021: Yakın Tarihin Gerçekleri, Kronik Kitap
2022: İnsan Geleceğini Nasıl Kurar?
2022: Türklerin Tarihi 2, Kronik Kitap
2023: 1923 Cumhuriyetin İlk Yüzyılı 2023