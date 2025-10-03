İlber Ortaylı Kimdir? Kaç Yaşında? Hayatı, Eğitimi, Eserleri...

Türkiye’nin en çok konuşulan tarihçilerinden biri olan İlber Ortaylı, akademik çalışmaları, televizyon programlarındaki yorumları ve sosyal medyada geniş yankı uyandıran söylemleriyle gündemde kalmaya devam ediyor. “Türk tarihçiliğinin yaşayan en önemli isimlerinden biri” olarak kabul edilen Ortaylı, özellikle Osmanlı tarihi üzerine yaptığı çalışmalarla tanınıyor. Peki, İlber Ortaylı kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir ve hangi eserleriyle öne çıkmıştır?21 Mayıs 1947’de Avusturya’nın Bregenz şehrinde doğan İlber Ortaylı, eğitim hayatına Ankara Atatürk Lisesi’nde başladı. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde tamamladıktan sonra Viyana Üniversitesi ve Chicago Üniversitesi’nde tarih eğitimi aldı.Akademik kariyerine 1974 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde başlayan Ortaylı, 1989’da profesör unvanını kazandı. Galatasaray Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi gibi Türkiye’nin en köklü üniversitelerinde de dersler verdi.2005-2012 yılları arasında Topkapı Sarayı Müzesi’nin müdürlüğünü üstlenen İlber Ortaylı, Osmanlı mirasının korunması ve dünyaya tanıtılması konusunda önemli çalışmalar yaptı. Bugün hâlâ İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde akademik kariyerine devam eden Ortaylı, öğrencileriyle tarih bilgisini paylaşmayı sürdürüyor.1981’de Ayşe Özdolay ile evlenen Ortaylı’nın Tuna adında bir kızı bulunuyor. 1999’da boşanan ünlü tarihçi, kişisel hayatında ise minyatür otomobil koleksiyonu ile biliniyor.Doğum tarihi: 21 Mayıs 1947Yaşı: 77Doğum yeri: Bregenz, Avusturya- Sedat Simavi Vakfı Edebiyat Ödülü (1994)- Türkiye Yazarlar Birliği Roman Ödülü (2001)- Türk Tarih Kurumu Teşvik Ödülü (2005)- Ahmet Kâzım Bucak Edebiyat Ödülü (2011)- Aydın Doğan Ödülü (2001)- Avrupa ile Akdeniz Arasında Lazio Ödülü (2006)- Puşkin Ödülü (2007)1974: Tanzimat'tan Sonra Mahallî İdareler1978: Türkiye'de Belediyeciliğin Evrimi (İlhan Tekeli ile)41979: Türkiye İdare Tarihi1980: Osmanlı İmparatorluğu'nda Alman Nüfuzu1981: Gelenekten Geleceğe1983: İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı1985: Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Yerel Yönetim Geleneği1986: İstanbul'dan Sayfalar1994: Hukuk ve İdare Adamı Olarak Osmanlı Devleti'nde Kadı1996: Türkiye İdare Tarihine Giriş2000: Osmanlı Aile Yapısı2001: Tarihin Sınırlarına Yolculuk2001: Osmanlı İmparatorluğu'nda İktisadî ve Sosyal Değişim2002: Osmanlı Mirasından Cumhuriyet Türkiyesi'ne (Taha Akyol’la) 2004: Osmanlı Barışı2005: Barış Köprüleri: Dünya'ya Açılan Türk Okulları2006: Osmanlı'yı Yeniden Keşfetmek-12006: Kırk Ambar Sohbetleri2006: Osmanlı'yı Yeniden Keşfetmek-22007: Eski Dünya Seyahatnamesi2007: Yahudilik Tarihi, Ahmet Almaz ile 2007 Nokta Kitap2007: Avrupa ve Biz2007: Batılılaşma Yolunda2007: Osmanlı'yı Yeniden Keşfetmek-32007: Mekân ve Olaylarıyla Topkapı Sarayı2008: Osmanlı Sarayında Hayat2008: Tarihimiz ve Biz2008: Tarihin İzinde2009: Tarihin Işığında2010: Türkiye'nin Yakın Tarihi2011: Defterimden Portreler2011: Tarihin Gölgesinde (Taha Akyol’la)2012: Yakın Tarihin Gerçekleri, Timaş Yayınları2012: Cumhuriyetin İlk Yüzyılı 1923-2023, Timaş Yayınları2013: İlber Ortaylı Seyahatnamesi, Timaş Yayınları2014: İmparatorluğun Son Nefesi, Timaş Yayınları2014: Eski Dünya Seyahatnamesi, Timaş Yayınları2015: Türklerin Tarihi, Orta Asya'nın Bozkırlarından Avrupa'nın Kapılarına, Timaş Yayınları2016: Türklerin Tarihi, Anadolu'nun Bozkırlarından Avrupa'nın İçlerine, Timaş Yayınları2016: İttihat ve Terakki2016: Hukuk ve İdare Adamı Olarak Osmanlı Devleti’nde Kadı2016: Osmanlı’ya Bakmak Osmanlı Çağdaşlaşması2016: İstanbul'dan Sayfalar2017: Türklerin Altın Çağı2017: Tarihe Yön Veren 100 Lider2018: Gazi Mustafa Kemal Atatürk2019: Bir Ömür Nasıl Yaşanır2020: Türklerin Tarihi2021: Yakın Tarihin Gerçekleri, Kronik Kitap2022: İnsan Geleceğini Nasıl Kurar?2022: Türklerin Tarihi 2, Kronik Kitap2023: 1923 Cumhuriyetin İlk Yüzyılı 2023