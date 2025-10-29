ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ MESAJLARI: 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü mü? Dünya Çocuk Hakları Günü ne zaman, nasıl ortaya çıktı?

Dünya Çocuk Hakları Günü, köklerini 20 Kasım 1959 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilen Çocuk Hakları Bildirgesi'nden alır. On maddeden oluşan bu bildirge, çocukların refah içinde yaşama, eğitim görme, sağlık hizmetlerinden yararlanma ve ayrımcılıktan korunma haklarını güvence altına almayı amaçlıyordu.Ardından, 20 Kasım 1989'da, Birleşmiş Milletler bu ilk adımı daha da ileriye taşıyarak Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'yi kabul etti. Bu sözleşme, bugün dünyada en geniş katılımla onaylanmış insan hakları belgesi olarak kabul edilmekte ve çocukların temel haklarını uluslararası düzeyde koruma altına almaktadır.20 KASIM DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ NEDİR?20 Kasım, 1989 yılından bu yana Birleşmiş Milletler (BM) tarafından dünya genelinde çocukların karşı karşıya kaldıkları hak ihlallerini gündeme taşımak amacıyla 'Dünya Çocuk Hakları Günü' olarak kutlanmaktadır. Özellikle savaş, yoksulluk ve sefaletin hüküm sürdüğü coğrafyalarda yaşam mücadelesi veren çocukları korumak ve koşullarını iyileştirmek için 20 Kasım 1989 tarihinde, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'yi imzalamış ve o tarihten bugüne 20 Kasım; 'Dünya Çocuk Hakları Günü' olarak ilan edilmiştir.Sadece Ülkemiz çocuklarının değil, tüm Dünya çocuklarının İhmal ve istismardan korunması, kötü muamele ile karşılaşmaması ve çocuk haklarının korunması amacıyla 20 Kasım 1989 yılında B.M. Genel Kurulunda 193 Ülke tarafından 'Çocuk Hakları Sözleşmesi' kabul edilmiş ve Türkiye Cumhuriyeti de 1990 yılında bu sözleşmeyi imzalayarak, Uluslararası alanda bağlayıcılık kazanmıştır.ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ MESAJLARI- Çocuk bugünün yarını, yarının umududur. 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kutlu olsun.- Büyüklerin aldığı kararların çocukları olumsuz etkilemesinin önüne geçmek için Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'nin önemini unutmamalı...- Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın Dünya Çocuk Hakları Günü Kutlu olsun.- Sağlık, yaşam, barınma ve eğitim her çocuğun hakkıdır. Her platformda bunu unutmamalı, unutturmamalı…- Geleceğin nesilleri çocukların hakkını savunmak bizim en büyük görevlerimizden biri… Her çocuğun Dünya Çocuk Hakları Günü kutlu olsun.- Mutlu ve özgür çocukların yaşayacağı sevgi dolu bir dünya diliyoruz. Dünya Çocuk Hakları Günü kutlu olsun!- Çocuk umuttur, Sevgidir çocuk. 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nü kutluyor ve tüm çocuklarımızı sevgiyle kucaklıyoruz.- Çocuklarımıza aydınlık bir gelecek sağlamak umuduyla Dünya Çocuk Hakları Günü kutlu olsun!- Tüm çocukların gülümseyebildiği bir dünya dileğiyle. Dünya Çocuk Hakları Günü kutlu olsun.- Çocuklar her türlü ihmal ve istismardan korunmalı, onlar her koşulda yetişkinlerden daha özel ele alınmalıdır. (M.Kemal ATATÜRK) Dünya Çocuk Hakları Günü kutlu olsun.