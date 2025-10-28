Kadın Sürücü Alkolmetreyi Ağlayarak Üfledi!

Manavgat ilçesi motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kazanın şokunu atlatamayan otomobilin kadın sürücüsü ise alkol kontrolü sırasında gözyaşlarını tutamadı. Sürücüde alkole rastlanmazken, kaza anı ise bir güvenlik kamerasına yansıdı.