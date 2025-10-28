Kadın Sürücü Alkolmetreyi Ağlayarak Üfledi!
Manavgat ilçesi motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kazanın şokunu atlatamayan otomobilin kadın sürücüsü ise alkol kontrolü sırasında gözyaşlarını tutamadı. Sürücüde alkole rastlanmazken, kaza anı ise bir güvenlik kamerasına yansıdı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde Kazım K. idaresindeki motosiklet, seyir halindeki Sultan D. yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Güvenlik kamerasına anbean yansıyan kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.
GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI
Kazanın ardından büyük panik yaşayan otomobil sürücüsü ise sinir krizi geçirerek uzun süre sakinleştirilemedi.
Alkol kontrolü yapılırken gözyaşlarına hakim olamayan sürücü, çevredeki vatandaşların da yardımıyla olay yerinden uzaklaştırıldı.
