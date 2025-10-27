Sadece zenginler görebilecek! Uzay ışığı satışı başladı

Yörüngedeki ticari faaliyetler artık yalnızca iletişim ve gözlemle sınırlı değil. “Reflect Orbital” adlı yeni girişim, geceleri Dünya'ya Güneş ışığı yansıtmak için dev aynalar kurmayı planlıyor.Şirket, bu hizmeti “ücretli abonelere özel ışık noktaları” olarak pazarlıyor.Tanıtım videosunda, şirketin kurucusu Ben Nowack cep telefonundaki uygulamadan bir bölge seçti. Ardından gökyüzünden güçlü bir ışık süzüldü ve çevre bir anda aydınlandı. Ancak bilim insanlarına göre bu parlaklık “dolunaydan dört kat fazla” olacak.Şirket, 4.000 uydu aynasından oluşacak sistemin henüz hiçbirini uzaya göndermedi. Space.com'un haberine göre Reflect Orbital, Federal İletişim Komisyonu'na (FCC) 2026 Nisan'ında 60x60 fit boyutlarında bir deneme uydusu fırlatmak için lisans başvurusu yaptı.Girişim, geçtiğimiz aylarda 20 milyon dolarlık yatırım turu tamamladı ve ABD Hava Kuvvetleri'yle 1,25 milyon dolarlık sözleşme imzaladı. Şirket, bu adımı “Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal savunmasını güçlendirecek” bir proje olarak tanıtıyor.Reflect Orbital, fiyatlandırmayı açıklamadı ancak hedef kitlesini açıkça tanımladı: “Ulusal savunma, sivil altyapı, endüstriyel tarım ve tanıtım faaliyetlerinde fark oluşturmak isteyen markalar.”Şirketin verilerine göre 157 ülkeden 260 binden fazla kişi şimdiden “uzaydan yansıtılan güneş ışığını” rezerve etti. Bu “abonelikli gece ışığı” konsepti, bazı yatırımcılar için geleceğin reklam ve güvenlik teknolojisi olarak görülmekte.Silverado Hills Gözlemevi'nden astronom John Berentine, “Bu yansıtıcılar hedeflerini geçtikten sonra bile ışık saçmaya devam edecek, çünkü bunu kapatmak mümkün değil” dedi.Berentine'e göre bu yansıma, yalnızca şehirleri değil, doğayı da tehdit edecek: “Bu ışık dolunaydan dört kat daha parlak. Yalnızca aydınlatılan bölgelerdeki canlıları değil, atmosferdeki saçılma nedeniyle çevreyi de etkileyecek.”İngiltere Kraliyet Astronomi Derneği'nden Robert Massey de projeyi “astronomik açıdan felaket” olarak tanımladı. Massey, tüm astronomi topluluğunun bu girişimden ciddi şekilde endişe duyduğunu söyledi.Reflect sözcüsü ise eleştirilere “Her yansıma yalnızca 5 kilometrelik bir alanda kısa süreli etkili olacak” cevabını verdi.2026'daki gösterim sırasında test alanındaki gözlemciler bu olayı parlak, hareket eden bir yıldız gibi görecek.Şirket ayrıca, yörünge aynalarının Güneş ile senkronize şekilde hareket edeceğini ve kutuptan kutba tüm gezegeni dolaşacağını açıkladı.Reflect Orbital'in planı yalnızca bilimsel değil, etik ve hukuki tartışmaları da beraberinde getirdi. Çünkü Amerikan girişimi, Dünya'nın tamamını etkileyebilecek bir “özel mülkiyet ışık ağı” kurmayı hedefliyor.