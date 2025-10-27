MSB açıkladı! Askerlik yerleri belli oldu

Kasım 2025 celp dönemi için askerlik yerleri belli oldu. Milli Savunma Bakanlığı askerlik yerlerini ilan etti. Sonuçlar e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenebilecek.

Milli Savunma Bakanlığı, Kasım celbi 2025 askerlik yerleri açıklandı. Asker adayları, e-Devlet üzerinden Kasım celbi askerlik yerlerini görüntüleyebilecek. Adaylar, 2025 Kasım celbi askerlik yerlerini e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresiyle sorgulayabilecek.MSB'DEN AÇIKLAMA GELDİMSB tarafından yapılan açıklamada, "Kasım/Aralık 2025 ve Ocak 2026 dönemlerinde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları dışarıdan müdahaleye kapalı yazılım vasıtasıyla sınıflandırma kurulu huzurunda belirlenmiştir. Sonuçları e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenebilirsiniz. Ayrıca, MSB Mobil uygulamamızdan da sonuçlarınıza ulaşabilirsiniz." ifadelerine yer verildi.