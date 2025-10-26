Hain Terör Örgütü Türkiye'den Çekiliyor!

Türkiye'nin terörsüz bir gelecek hedefinde yeni bir döneme giriliyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin öncülüğünde başlatılan Terörsüz Türkiye süreci, başarıyla devam ediyor.Terör örgütü PKK, ülke içindeki silahlı unsurlarını Türkiye sınırları dışına çekme kararını açıkladı.Türkiye'de “terörsüz bir gelecek” süreci kapsamında yapılan yeni açıklamalarda, örgüt elebaşı Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat tarihli mesajına atıfta bulunuldu.Söz konusu açıklama, terörle mücadelede yeni bir dönemin işaret fişeği olarak yorumlandı.27 Şubat'ta yapılan açıklama, DEM Parti İmralı heyeti tarafından kamuoyuyla paylaşılmıştı.Öcalan, mesajında örgütün mevcut yapısına ve geçmişteki ideolojik dayanaklarına eleştirilerde bulunarak yeni bir sürecin gerekliliğine dikkat çekti.Öcalan, mesajında örgütün ideolojik ve yapısal olarak sona geldiğini belirtti:Teori, program, strateji ve taktik olarak yüzyılın reel-sosyalist sistem gerçeğinin ağır etkisinde kalmıştır. 1990'larda reel-sosyalizmin çöküşü ve ülkede kimlik inkârının çözülüşü, ifade özgürlüğündeki gelişmelerle birlikte PKK anlam yoksunluğuna ve tekrara düşmüştür. Dolayısıyla ömrünü benzerleri gibi tamamlamış ve feshini gerekli kılmıştır.Bu ifadeler, örgütün kendi varlık gerekçesini yitirdiği yönünde önemli bir mesaj olarak değerlendirildi.Öcalan, açıklamasında örgüte açık bir kongre çağrısı yaparak silah bırakma sürecini başlatmaları gerektiğini ifade etti:Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrı, Sayın Cumhurbaşkanının ortaya koyduğu irade ve diğer siyasi partilerin olumlu yaklaşımlarıyla oluşan bu iklimde, silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum.Bu çağrı, Türkiye'nin terörsüz bir gelecek vizyonu açısından önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.Öcalan'ın yaklaşık 8 ay önce İmralı'dan gönderdiği, 'Devlet ve toplumla bütünleşme için kongrenizi toplayın ve karar alın; tüm gruplar silah bırakmalı, PKK kendini feshetmelidir.' mesajı üzerine örgüt, 5-7 Mayıs 2025 tarihlerinde 12. Kongresi'ni topladı.Kongre sonrası 12 Mayıs'ta yapılan açıklamada, “PKK'nın örgütsel yapısının feshedilmesi, silahlı mücadelenin ve PKK adıyla yürütülen faaliyetlerin sonlandırılması” ifadeleri yer aldı.Öcalan'ın çağrısı doğrultusunda örgüt, 11 Temmuz 2025'te Irak Kürt Bölgesel Yönetimi sınırları içindeki Süleymaniye kırsalında bir “silah bırakma töreni” düzenledi.Etkinlikte örgüt mensupları sembolik olarak silahlarını yaktı.Sürecin ilerlemesiyle birlikte, PKK'nın silahsızlandırılması ve ardından atılacak yasal adımların belirlenmesi amacıyla, TBMM'de temsil edilen partilerin (İYİ Parti hariç) katılımıyla Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu oluşturuldu. Komisyon, 5 Ağustos 2025 itibarıyla çalışmalarına başladı.PKK'nın silah bırakma süreci, bölgesel gelişmeler nedeniyle zaman zaman sekteye uğradı.İsrail'in Suriye'deki operasyonları ve SDG'nin (Suriye Demokratik Güçleri) Türkiye karşıtı hamleleri, örgütün geri çekilme sürecini yavaşlattı.Ankara ise “özerklik” girişimlerine karşı askerî operasyon seçeneğini dışlamadığını açıkça duyurdu.Süreç devam ederken DEM Parti yöneticilerinin bazı açıklamaları da kamuoyunda tepki çekti.Sırrı Sakık'ın “alçak polemiği” olarak anılan çıkışı, Gülistan Koçyiğit'in şehitlere yönelik ifadeleri ve bazı toplantılarda Öcalan propagandasına yer verilmesi, sürecin doğal seyrini olumsuz etkiledi.Bölgedeki gazeteciler, örgütün Bahdinan hattından iç bölgelere doğru çekileceğini ve Gara Dağı'nın da bu kapsamda olabileceğini belirtiyor.Silahlı grupların bir kısmının Kandil bölgesine yönlendirileceği değerlendiriliyor.PKK'nın yaptığı “tarihi açıklamanın”, DEM Parti İmralı heyetinin 28 Ekim'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapacağı görüşme öncesine denk gelmesi dikkat çekti.Heyetin, 30 Ekim'de yapılacak TBMM Komisyonu toplantısı öncesinde İmralı'ya giderek Öcalan ile görüşmesi bekleniyor.