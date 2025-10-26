En Hızlı Oyun Monitörü Tanıtıldı!

OLED panel teknolojisinde çıtayı daha da yukarı çeken LG, oyun dünyasında taşları yerinden oynatmaya geliyor. Yeni OLED panel tazeleme hızlarında 720Hz seviyelerinin görülmesine imkân sağlıyor.Asus ROG Super Kill 27 Pro oyuncu monitörü LG'nin Primary RGB Tandem teknolojisini kullanan OLED paneline yer vermiş. Dördüncü nesil OLED panel sloganıyla geçtiğimiz haftalarda tanıtılan bu panel yeşil, mavi, kırmızı OLED filmlerini dört katman halinde kullanıyor.Bu sayede 2K çözünürlükte 540Hz, 720p çözünürlükte ise 720Hz tazeleme hızlarına ulaşabiliyor. Bu paneli ilk olarak LG kullandı ancak tazeleme hızı bu seviyede değildi. Diğer taraftan Full HD çözünürlükte 720Hz modunun bu monitörde olmadığı açıklandı.0.02m tepki süresi ve True Black HDR 500 sertifikası olan monitör DisplayPort 2.1a UHBR20 portu ile en üst kalitede görsel aktarabiliyor. Asus ROG Super Kill 27 Pro PG27AQWP-W isimlendirmesini kullanacak olan monitörün Çin fiyatı 1193$ olarak açıklandı.