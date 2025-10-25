Kremlin’den Trump-Putin zirvesine yeşil ışık! “Ukrayna’da çözüme çok yakınız”

Kremlin Trump-Putin görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada, "Trump-Putin zirvesi gerçekleşecek Ukrayna'da çözüme çok yakınız" denildi.Trump, Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesi amacıyla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de gerçekleştirmesi planlanan görüşmeye ilişkin net konuşmuş, Trump, "Başkan Putin ile görüşmeyi iptal ettik. Bana doğru gelmedi. Varmamız gereken yere varamayacağımızı hissettim. Bu yüzden iptal ettim, ama gelecekte yapacağız" ifadelerini kullanmıştı.Trump, müzakerelerin tıkanmasından duyduğu hayal kırıklığını dile getirerek, "Dürüst olmak gerekirse söyleyebileceğim tek şey şu ki, Vladimir'le her konuştuğumda iyi görüşmeler yapıyorum, ama sonra görüşmeler hiçbir yere varmıyor" demişti. Öte yandan zirvenin iptali, Trump'ın Rus petrol ihracatını hedef alan yeni yaptırımları açıklamasının ardından gelmişti.Putin, Trump'ın söz konusu zirveyi "muhtemelen" ertelediği yorumunda bulunarak, "Temaslarda bulunmak, savaşı devam ettirmekten daima daha iyidir. Bu nedenle her zaman diyaloğun devam etmesini destekledik ve şimdi de destekliyoruz." diye konuşmuştu.