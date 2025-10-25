  • USD: 41,84 - 41,92
CHP'li belediyede halkın canı tehlikede! Alkollü şoför otobüsü bariyerlere soktu

Kadıköy'de İETT otobüsünün bariyerlere saplandığı kazada 2 kişi yaralandı. Yapılan kontrolde sürücünün 0.42 promil alkollü olduğu öğrenildi. Bariyerlere saplanan otobüs kullanılamaz hale gelirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ekleme: 25.10.2025 - 09:31 Güncelleme: 25.10.2025 - 09:46 / Editör: Fehmi Öztürk / Kaynak: Sabah
Kaza, saat 07.30 sıralarında D-100 Karayolu Uzunçayır mevkii Pendik istikametinde meydana geldi.

İddiaya göre 34 TR 0450 plakalı İETT otobüsünün sürücüsü, alkollü şekilde direksiyon başına geçerek seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti ve yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otobüste bulunan yolcular Ö.S. ve A.C. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerinin yaptığı kontrolde şoförün 0.42 promil alkollü olduğu öğrenildi.

Bariyerlere saplanan otobüs kullanılamaz hale gelirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.