Motosiklet faciası! Otobüse çarptı 25 kişi yanarak can verdi

Bengaluru ile Haydarabad kentleri arasında seyir halindeki bir motosiklet 44 yolcunun bulunduğu otobüse arkadan çarptı kazanın ardından yakıt sızıntısı nedeniyle otobüste yangın çıktı.Polis yetkilisi Vikrant Patil, yolcuların çoğunun o sırada uyuduğunu belirterek, 'Alevler birkaç dakika içinde yayıldı, birçok yolcu otobüste mahsur kaldı' dedi.Bazı yolcuların camları kırarak dışarı atlamayı başardığını ancak çok sayıdaki kişinin alevlerin içinde can verdiğini belirten Patil, motosikletin hızla giden otobüse arkadan çarparak sıkıştığını, bir süre sürüklenerek otobüsün yakıt deposunda kıvılcımlara yol açtığını ifade etti.Patil, 'Duman yayılmaya başlayınca şoför otobüsü durdurdu ve yangını söndürmeye çalıştı, ancak yangın o kadar yoğundu ki kontrol altına alamadı' dedi.