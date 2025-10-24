Meteorolojiden Uyarı! İstanbul Dahil Sağanak Kapıda...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Samsun, Antalya ve Isparta çevrelerinin yağmur ve sağanak, yurdun batı kesimlerin yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İzmir, Manisa, Edremit Körfezi çevreleri ile Manisa ve Aydın'ın batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının yurdun doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.Yağışların İzmir, Manisa, Edremit Körfezi çevreleri ile Manisa ve Aydın'ın batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kaz Dağları çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.BURSA 15°C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıÇANAKKALE 18°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİSTANBUL 18°C, 24°CÖğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKIRKLARELİ 15°C, 22°CSabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, yağışların batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR 10°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDENİZLİ 14°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİZMİR 16°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMUĞLA 12°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı, yer yer çok bulutlu, Antalya ve Isparta çevrelerinin bu akşam yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA 17°C, 30°CParçalı bulutluANTALYA 18°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY 17°C, 29°CParçalı bulutluISPARTA 13°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeybatı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA 10°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıESKİŞEHİR 10°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlıKONYA 10°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlıSİVAS 7°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, doğu çevreleri sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU 11°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlıDÜZCE 14°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlıSİNOP 16°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıZONGULDAK 15°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Samsun çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.AMASYA 12°C, 25°CParçalı ve çok bulutluRİZE 15°C, 23°CSağanak yağışlıSAMSUN 15°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlıTRABZON 16°C, 22°CSağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.ERZURUM 4°C, 15°CSabah saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlıKARS 3°C, 16°CÖğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlıMALATYA 10°C, 23°CParçalı ve çok bulutluVAN 6°C, 17°CÖğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlıParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 10°C, 24°CParçalı bulutluGAZİANTEP 12°C, 25°CParçalı bulutluMARDİN 16°C, 24°CParçalı bulutluSİİRT 14°C, 24°CParçalı bulutlu